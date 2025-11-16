LVBP: Estos son los cinco peloteros que tienen más errores en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Conforme va avanzando la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se puede ir mencionando, junto a los batazos, joyas y actuaciones monticulares, que también deja números que revelan los desafíos defensivos de varios peloteros sobre el terreno de juego.

En una liga invernal, la defensa juega un papel fundamental al que quizás no se le da el protagonismo que debería tener. Por lo tanto, el guante puede ser tan decisivo como el bate y el pitcheo, y en lo que va de estas primeras de cambio, algunos jugadores han quedado bajo la lupa por la cantidad de errores defensivos.

Peloteros con más errores ofensivos

Encabezando la lista aparece Jadher Areinamo, segunda base de los Tiburones de La Guaira, con siete errores. Es un toletero de 22 años que está viviendo su segunda campaña dentro de la LVBP. Su principal fortaleza se ha visto en la parte ofensiva, gracias a que registra ocho cuadrangulares.

Justo detrás y en el segundo lugar, con 6 errores, se ubica el dominicano Juan Santana, inicialista de Bravos de Margarita. Si bien es cierto que solo cuenta con dos años de experiencia en la pelota criolla, el importado de 31 años debe trabajar en este aspecto por lo que resta de la ronda regular.

En el tercer puesto aparece un jugador con trayectoria en Grandes Ligas. Con 5 errores en lo que va del año, Rougned Odor, segunda base de Navegantes del Magallanes, ha sorprendido por su falta de éxito en el lado defensivo como camarero de la nave turca.

La cuarta casilla la ocupa el grandeliga de los Tiburones de La Guaira, Gabriel Arias. El pelotero de 25 años también suma cinco fallos, producto de la versatilidad que lo lleva a moverse entre distintas posiciones.

Por último, el quinto lugar es para Luisangel Acuña, de los Cardenales de Lara, quien todavía sigue adaptándose a la liga y a desarrollar su juego, gracias a que es uno de los talentos que se espera que se pueda establecer en la MLB.