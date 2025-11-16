Juegos para este domingo 16 de noviembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Se va una nueva semana (quinta) de la campaña 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ante lo apretada que está la tabla de posiciones, hay que estar al pendiente de cada jornada. Por ende, a continuación te mostraremos los duelos a efectuarse en este domingo, 16 de noviembre.

En una semana atípica, apenas por segundo día en fila saldrán las ocho organizaciones al terreno de juego y se repetirán dos desafíos, en comparación a la jornada previa.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Caribes de Anzoátegui (Alex Valverde) a las 4:00pm en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.

- Bravos de Margarita (Abdiel Saldana) vs Águilas del Zulia (Henry Centeno) a las 5:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Cardenales de Lara (por definir) vs Navegantes del Magallanes (Yohander Méndez) a las 5:30pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Leones del Caracas (Erick Leal) vs Tigres de Aragua (Jean Pinto) a las 7:00pm en el estadio José Pérez Colmenares.