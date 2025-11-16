Resultados de la LVBP en la jornada de este sábado 15 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en la presente semana del campeonato regular, hubo jornada completa en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación, te mostraremos los resultados en las cuatro plazas donde se jugó pelota de la buena.

La mayoría de los conjuntos que estaban en la parte inferior de la tabla de posiciones, sumaron triunfos, lo que ajustó mucho más las cosas.

Cardenales superó a Leones:

En el primer choque de la jornada, los Cardenales de Lara hicieron la tarea y superaron sin contratiempos 5 carreras por 1 a los Leones del Caracas en Barquisimeto.

Leones del Caracas 1-5 Cardenales de Lara

Caribes venció nuevamente a Tiburones:

Por segunda jornada consecutiva, los Caribes de Anzoátegui doblegaron a Tiburones de La Guaira en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. En esta ocasión, los locales se impusieron por la mínima.