LVBP

Resultados de la LVBP en la jornada de este sábado 15 de noviembre

Por

Meridiano

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 11:43 pm

La tabla de posiciones se puso aún más apretada con los recientes resultados 

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en la presente semana del campeonato regular, hubo jornada completa en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación, te mostraremos los resultados en las cuatro plazas donde se jugó pelota de la buena.

NOTAS RELACIONADAS

La mayoría de los conjuntos que estaban en la parte inferior de la tabla de posiciones, sumaron triunfos, lo que ajustó mucho más las cosas.

Cardenales superó a Leones:

En el primer choque de la jornada, los Cardenales de Lara hicieron la tarea y superaron sin contratiempos 5 carreras por 1 a los Leones del Caracas en Barquisimeto.

  • Leones del Caracas 1-5 Cardenales de Lara 

Caribes venció nuevamente a Tiburones:

Por segunda jornada consecutiva, los Caribes de Anzoátegui doblegaron a Tiburones de La Guaira en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. En esta ocasión, los locales se impusieron por la mínima.

  • Tiburones de La Guaira 4-5 Caribes de Anzoátegui 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Park Racing
Sabado 15 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol