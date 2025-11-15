Yonathan Daza vive su consagración en la LVBP con los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de Maracay, Yonathan Daza está firmando la mejor temporada de su trayectoria en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). En su segundo año con los Leones del Caracas, el patrullero ha desatado todo su potencial ofensivo, convirtiéndose en una de las figuras más consistentes y explosivas del campeonato 2025-2026.

Con apenas 21 juegos disputados, Daza batea para un impresionante promedio de .351, suma 34 hits, cinco cuadrangulares, 18 carreras impulsadas, siete dobles, tres triples y 20 anotadas. Su OPS de .999 lo coloca entre los mejores bateadores del campeonato.

De Tiburón a León: el camino hacia la madurez

Daza debutó en la LVBP en la temporada 2014-2015 con los Tiburones de La Guaira, equipo con el que jugó cuatro campañas. Aunque mostró destellos de calidad, nunca logró consolidarse como una figura ofensiva dominante. Fue en la 2024-2025 cuando llegó a los Leones del Caracas, una franquicia que le brindó un nuevo entorno competitivo y mayor protagonismo en el lineup. Ese cambio de aires parece haber sido el catalizador de su explosión ofensiva.

Superando su mejor versión de 2016-2017

Hasta esta temporada, su mejor desempeño en Venezuela había sido en la 2016-2017, cuando conectó 35 hits en 47 juegos y dejó un promedio de bateo de .347. Aunque aquella campaña fue sólida, la actual supera ampliamente sus registros en menor cantidad de partidos. El ritmo de producción de Daza en 2025-2026 no solo es superior en promedio, sino también en poder, con cinco jonrones y un OPS cercano a la perfección.

Su impacto no ha pasado desapercibido. Yonathan Daza fue galardonado como el jugador más destacado en la cuarta semana del campeonato. Su presencia en el lineup de los Leones ha sido clave para mantener al equipo en la pelea por los primeros puestos, aportando versatilidad, velocidad y poder.