LVBP: Estos son los juegos para la jornada del sábado 15 de noviembre

La acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no se detiene y este fin de semana llega con altas expectativas de grandes espectáculos. Este sábado 15 de noviembre trae una cartelera que promete intensidad desde la tarde hasta la noche para toda la emoción de sus miles de fanáticos.

La temporada 2025-2026 avanza con ritmo competitivo y cada una de las organizaciones busca afianzarse en la clasificación en una jornada marcada por duelos directos y compromisos que podrían mover la tabla de forma consecutiva, tomando en cuenta la actualidad de los líderes.

Cada una de las ocho franquicias que hacen vida en la LVBP estará saltando al terreno de juego en cuatro estadios distintos, por lo que los fanáticos podrán acercarse a estos recintos para disfrutar de un nuevo fin de semana en la ronda regular.

Jornada del sábado 15 de noviembre LVBP

Uno de los enfrentamientos más atractivos será el de Leones del Caracas vs. Cardenales de Lara, pautado para las 5:30 p. m. en un choque que siempre genera expectación e historia. Los capitalinos enviarán a Wilmer Font como su lanzador, mientras que Lara aún no ha confirmado a su abridor.

A la misma hora, Tiburones de La Guaira visitará a Caribes de Anzoátegui por segundo día consecutivo, en un duelo donde ninguno de los dos equipos ha anunciado oficialmente a sus pitchers para iniciar el compromiso.

Seguidamente, a las 7:00 pm., Bravos de Margarita se medirá ante Águilas del Zulia en el mítico Estadio Luis Aparicio para un enfrentamiento entre dos equipos que están entre los tres primeros lugares de la tabla. Con esto, Jorge García tomará la bola por los insulares, mientras que Ethan Lindow será el encargado de abrir por los zulianos.

Finalmente, la jornada cerrará con el compromiso entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, también a las 7:00 pm. Aragua no ha definido a su iniciador, pero Magallanes ya confirmó a José Suárez, quien subirá a la lomita para hacer su tan esperado debut con la nave turca en esta emocionante campaña de la pelota criolla.