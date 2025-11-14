LVBP

Jadher Areinamo toma una buena ventaja en el liderato de empujadas en la LVBP

El infielder Jadher Areinamo sigue sumando números para el Novato del Año

Por

Neyken Vegas
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 06:52 pm
Jadher Areinamo toma una buena ventaja en el liderato de empujadas en la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

El novato sensación de la presente temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Jadher Areinamo, sigue dando de que hablar y en la jornada de hoy, amplió su diferencia en el renglón de carreras impulsadas.

NOTAS RELACIONADAS

Los Tiburones de La Guaira están visitando este viernes a los Caribes de Anzoátegui y el resultado parcial, es de 4 carreras por 2 favorable a los litoralenses, siendo el joven de 21 años parte de los protagonistas.

Jadher Areinamo lleva jornada perfecta:

En su primera aparición al plato en este desafío, Areinamo conectó doblete remolcador de par de carreras, para abrir la pizarra (2-0) y mantener su buen ritmo con el madero.

Mientras que en su segunda aparición, pegó sencillo, para llevar en par de turnos jornada perfecta y dos traídas al plato, siendo hasta el momento la figura del encuentro.

Jadher Areinamo es una "grúa":

Con sus dos rayitas impulsadas en el choque de hoy, Jadher llegó a 25 en la campaña, siendo líder solitario y con ventaja de cinco remolques sobre su más cercanos perseguidores, Yonathan Perlaza (20) y Balbino Fuenmayor (20). 

El joven Areinamo también es líder en cuadrangulares con siete conexiones de cuatro esquinas, lo que deja claro que cuenta con gran poder y responde en momentos importantes; atributos que tienen un plus considerando su estatura.

Juego en desarrollo...

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP David Ortiz
Viernes 14 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol