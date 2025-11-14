Jadher Areinamo toma una buena ventaja en el liderato de empujadas en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El novato sensación de la presente temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Jadher Areinamo, sigue dando de que hablar y en la jornada de hoy, amplió su diferencia en el renglón de carreras impulsadas.

Los Tiburones de La Guaira están visitando este viernes a los Caribes de Anzoátegui y el resultado parcial, es de 4 carreras por 2 favorable a los litoralenses, siendo el joven de 21 años parte de los protagonistas.

Jadher Areinamo lleva jornada perfecta:

En su primera aparición al plato en este desafío, Areinamo conectó doblete remolcador de par de carreras, para abrir la pizarra (2-0) y mantener su buen ritmo con el madero.

Mientras que en su segunda aparición, pegó sencillo, para llevar en par de turnos jornada perfecta y dos traídas al plato, siendo hasta el momento la figura del encuentro.

Jadher Areinamo es una "grúa":

Con sus dos rayitas impulsadas en el choque de hoy, Jadher llegó a 25 en la campaña, siendo líder solitario y con ventaja de cinco remolques sobre su más cercanos perseguidores, Yonathan Perlaza (20) y Balbino Fuenmayor (20).

El joven Areinamo también es líder en cuadrangulares con siete conexiones de cuatro esquinas, lo que deja claro que cuenta con gran poder y responde en momentos importantes; atributos que tienen un plus considerando su estatura.

Juego en desarrollo...