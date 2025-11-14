LVBP: Tiburones de La Guaira domina este departamento con su poder ofensivo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha estado marcada por un destacado despliegue ofensivo, y uno de los equipos que más ha captado la atención por su poder al bate es Tiburones de La Guaira, con un roster que es de los más llamativos sobre el terreno de juego.

La novena litoralense se ha convertido en la más explosiva del campeonato al acumular 27 cuadrangulares, la cifra más alta en lo que va de campaña y un reflejo del impacto de sus bateadores en cada jornada, en la que resaltan los nombres de Jadher Areinamo, Máximo Acosta y Daniel Montano principalmente.

El conjunto dirigido por Gregorio Petit ha establecido una ofensiva que es más que temible para cualquier rival, tomando en cuenta que también se encuentran piezas como Alcides Escobar, Juniel Querecuto y Pedro Castellanos, que cuentan con más experiencia que sus compañeros antes mencionados.

Tomando en cuenta esto, se muestran como una alineación agresiva y de contacto sólido que es capaz de cambiar el rumbo de los juegos con un solo swing.

Tiburones de La Guaira y su poder esta temporada

El liderato en jonrones no solo evidencia el poder de la organización, sino también la profundidad que presenta su roster. Con jóvenes talentos y veteranos que tienen trayectoria en MLB, todo parece indicar que su ofensiva debe seguir asumiendo más protagonismo en las victorias.

Por lo tanto, esa combinación de disciplina, potencia y lectura de pitcheos ha sido esencial para mantener el ritmo ofensivo en cualquier situación de juego y aún más, cuando se encuentran abajo en el marcador.

Finalmente, no debería ser una sorpresa que la organización de los Tiburones de La Guaira se mantenga en lo más alto del departamento de jonrones. Además, se espera que en los próximos días se sumen nuevas piezas con experiencia en LVBP y que su poder para sacar la pelota del parque es una de sus principales fortalezas.