LVBP: Los números de Rafael Cova a sus 43 años son de élite

Suscríbete a nuestros canales

En una liga caracterizada por la juventud y la velocidad, Rafael Cova, lanzador de los Tiburones de La Guaira ha roto todos los pronósticos. Con 43 años de edad, el veterano relevista derecho ha sido una de las piezas más dominantes del primer mes de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Cero carreras limpias y dominio absoluto

En 11 juegos lanzados, Cova ha trabajado 11.2 innings sin permitir una sola carrera limpia, lo que le otorga una efectividad perfecta de 0.00. Ha conseguido un salvado y ha limitado a los bateadores rivales a un promedio de apenas .146, con un WHIP de 1.11. Aunque ha otorgado siete boletos, ha logrado nueve ponches, lo que refleja su capacidad para salir de aprietos sin daño.

Control y experiencia en cada pitcheo

Cova ha enfrentado a bateadores jóvenes, veloces y con poder, y ha salido airoso gracias a su inteligencia, colocación de lanzamientos y un repertorio que, aunque no depende de la velocidad, sigue siendo efectivo por su movimiento y localización.

Métricas que respaldan su buen arranque

Las estadísticas avanzadas confirman que lo de Cova no es casualidad. Su FIP (pitcheo independiente del fildeo) de 4.11 y su SIERA (Efectividad Interactiva de la habilidad) de 3.93 indican que, aunque ha tenido algo de fortuna defensiva (reflejada en un BABIP de .207), su rendimiento sigue siendo sólido incluso al aislar factores externos. Su xFIP de 4.26 también sugiere sostenibilidad en su dominio.

El dato más revelador es su porcentaje de whiffs: 34.9%. En total, ha generado 22 swings fallidos, lo que habla de su capacidad para engañar a los bateadores. Su ERA+ de 200 (el doble del promedio de la liga), junto con un FIP+ de 114 y un SIERA+ de 111, lo colocan como un lanzador muy por encima del estándar, incluso en métricas ajustadas al contexto.

Rafael Cova es, junto a Junior Guerra, los únicos lanzadores activos con 300 ponches o más en la LVBP, con 309 chocolates, se ubica en el puesto 54 de todos los tiempos.