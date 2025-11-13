LVBP: ¿Jugará con Tiburones? Ronald Acuña Jr continúa preparándose

Suscríbete a nuestros canales

Fuentes internas a la marca Meridiano, informaron que el grandeliga Ronald Acuña Jr pudo haber recibido el permiso de los Bravos de Atlanta para participar esta temporada con Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de Acuña o su entorno, el Sabanero se ha dejado ver trabajando constantemente en el estadio Universitario de Caracas, sede de los dirigidos por Gregorio Petit.

LA DUPLA CON MAIKEL

El rumor circula apenas un día después de ver a Maikel José García practicando con los escualos previo al juego del miércoles en la noche entre Tiburones y Navegantes del Magallanes. En la última temporada que ambos vieron acción en la pelota invernal venezolana, coordinaron un mismo día para hacer su estreno, en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

Justo en esa campaña, la 2023-2024, Acuña Jr participó en 21 compromisos. Bateó .380 (79-30) con 7 vuelacercas, 6 dobles, 1 triple y 19 carreras remolcadas. Su actuación ayudó al equipo en su clasificación a una postemporada que manejaron a su antojo para finalmente alzar la copa de campeones.