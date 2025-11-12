Estos son los números de por vida de Maikel García en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García, uno de los ganadores del Guante de Oro 2025 de la MLB, ya tiene entre ceja y ceja su posible debut en la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que durante este miércoles se dejó ver en los entrenamientos de Tiburones de La Guaira, en el Estadio Universitario, previo al juego contra Navegantes del Magallanes.

Si bien se unió al grupo para comenzar a acondicionarse, hay que mencionar que todavía no se incorporará de lleno a las actividades del equipo. Pero una vez lo haga, el manager Gregorio Petit sumará más talento y energía tanto al lineup como al dugout en general, esto con la finalidad de impulsarlos con destino al Round Robin.

Por lo pronto, Maikel García no tiene una fecha definida para debutar esta campaña con Tiburones de La Guaira. Sin embargo, algunos reportes apuntan que podría hacerlo durante los primeros días del mes de diciembre.

Maikel, siempre fiel y productivo con sus Tiburones

Como muchos recordarán, la primera aparición de Maikel García en la LVBP fue durante la campaña 2020-2021, en la que dejó muy buenas sensaciones. Pero si tenemos que señalar su mejor año en el torneo venezolano, en cuanto a números, tiene que ser la 2022-2023.

En aquel entonces, el de La Sabana registró sus topes personales en cuanto a hits (65), dobles (13), triples (5), jonrones (4), carreras impulsadas (33), carreras anotadas (48), y bases robadas (10).

No obstante, fue en la 2023-2024 cuando terminó de consolidarse como una de las máximas figuras en la historia moderna de Tiburones de La Guaira. Y es que en dicha campaña fue clave para la obtención del título de los escualos. Justamente, desde entonces no ha vestido más el uniforme del equipo.

Números de por vida de Maikel García en la LVBP