LVBP: Maikel García ya se uniforma con Tiburones de La Guaira

Maikel García, la sensación venezolana de los Reales de Kansas City en la MLB, ya se puso el uniforme de Tiburones de La Guaira para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), pero todavía no va a jugar con el equipo.

Su incorporación al equipo escualo inyectará un notable talento y energía al lineup de los Tiburones, quienes buscar un nuevo título como el obtenido hace un par de zafras de la LVBP. García viene de ganar el guante de oro gracias a su gran temporada con Kansas City en la gran Carpa.

Fecha de debut de Maikel García

Aunque Maikel García ya se uniformó y está entrenando con el equipo en el Estadio Universitario, la fecha exacta de su debut en la LVBP aún se mantiene bajo reserva. Sin embargo, los reportes extraoficiales y rumores apuntan a que el talentoso pelotero podría hacer su primera aparición con los Tiburones durante la segunda quincena de noviembre.