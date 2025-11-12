LVBP

Gersel Pitre liberado por Leones del Caracas pero en la LVBP tiene estos contundentes números

Este lunes el cátcher es uno de cuatro jugadores cortados por los cap

Por

Harold Capote Fernández
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 09:14 pm
Gersel Pitre liberado por Leones del Caracas pero en la LVBP tiene estos contundentes números
Foto: AVS | Referencial
Suscríbete a nuestros canales

Tras lograr un gran performance durante la cuarta semana, con 5 lauros, consecutivos, durante 6 presentaciones, que les llevó hasta el 2do puesto en la tabla de posiciones, para el inicio de este quinto septenio los Leones del Caracas hicieron un sacudón en su róster. Entre los movimientos, el cátcher Gersel Pitre fue liberado.

NOTAS RELACIONADAS

Junto a él, también recibieron corte los lanzadores Ronald Herrera, José Mesa Jr. (importado) y el infielder Ángel Aguilar, adicionalmente, incorporaron a los pitchers Wilkel Hernández, Wilmer Font y el foráneo Tyrone Yulie. En la movida Beck Way salió de la nómina.

 

 

En el caso particular de Pitre, poco tiempo de juego recibió desde que llegó a los melenudos en cambalache con Tigres de Aragua. Junto a su ficha se obtuvo al jardinero Carlos Tocci y el relevista Jorge Rodón; ahora ninguno forma parte de los capitalinos.

Gersel Pitre, rápido ciclo en Leones del Caracas

Hacia los bengalíes entonces fueron el toletero Alexfri Plánez, el joven lanzador Elvis García, el máscara Wilfredo Giménez además del infielder José Sánchez. El primero ahora está con Tiburones de La Guaira, el último en Bravos de Margarita.

Como decíamos, Gersel José Jesús entre los dos años apenas participó en 14 partidas, 11 y 3, en la que igualmente lució a la ofensiva, bateando .368 y .333 respectivamente. De manera global su línea quedó en .357 más .438 en porcentaje de embasado, .357 de slugging así como .795 de OPS.

Se fue de 28-10, pero curiosamente no sonó extrabase alguno, por eso su desmejorado slugging influyente en el OPS. Tuvo 4 remolcadas, 3 anotaciones, 3 bases por bolas más 5 ponches.

 

 

LVBP - Estadísticas - Números - Beisbol

Durante su etapa como tigrero, de 5 torneos, tampoco jugó en demasía teniendo como topes los 21 del 2023/2024 y los 20 del precedente, pero el mismo modo, sobresalió con el madero en esa media década: .350/.376/.436/.812 que acompañó con 6 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 24 empujadas, 25 pisadas del plato, 8 boletos y 25 ponches.

Su línea vitalicia en la LVBP dicta: .351/.385/.424/.809.

Con la abundancia de receptores que posee el Caracas, era difícil hacerse parte del diarismo, en especial este año donde convergen Jhonny Pereda, René Pinto, Gabriel Lino y a la espera de Freddy Fermín, tal vez Moisés Ballesteros junto a Salvador Pérez aunque este, luce demasiado complicado participe detrás del pentágono. De Keibert Ruiz se desconoce

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Martes 11 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol