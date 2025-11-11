LVBP: Silvino Bracho en gran contexto para apoderarse pronto de esta marca en Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

En el nido de las Águilas del Zulia, cuando de juegos salvados en verbo presente se escribe Silvino Bracho, pero si nos referimos a las máximas figuras vitalicias esos son los recordados Porfirio Altamirano y José Solarte. Ambos tuvieron 58.

De nacionalidad nicaraguense, Altamirano Ramírez descolló en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) como uno de los principales importados, que de paso, vino en 6 años ininterrumpidos, siempre al nido maracaibero.

Para su primer certamen, 1979/1980, estuvo como abridor, no añadió rescate alguno pero en lo sucesivo fue relevista casi de modo exclusivo salvando 6,13, 10,20 y 9. Sus dos decenas, determinantes en la consecución campeonil del equipo en la 1983/1984.

Solarte por su parte, irrumpió con este uniforme por allá en el 1987/1988 y para 1991/1992 fue cuando consiguió su primer rescate, en esa ocasión completó 9 camino 58 totales como aguilucho en 15 torneos. 4 más añadió para su trayectoria, 1 en Caribes de Oriente, 3 para Navegantes del Magallanes.

Esta marca compartida, en el algún punto de la 2025/2026 tiene todo los alicientes para ser quebrantada precisamente por Silvino, que acumula 54, al tiempo que a las Águilas les restan 36 compromisos en el calendario.

Silvino Bracho es un mollejúo

Al igual que sus antecesores, Bracho no consiguió salvamentos en su primer año con el Zulia, 2013/2014, pero al año siguiente sumó su primer paño; en las siguientes 8 campañas, no consecutivas, han sido: 5,2, 8, 5, 11, 7, 10 más los 4 de este campeonato.

OJO, lo más probable es que ya estuviese establecido en el 1er puesto de por vida de no ser por las ausencias que tuvo en 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020.

Respecto a la LVBP, Silvino Bracho comparte la 14ta casilla con Jean Machí, siguiendo Jay Baller y Giovanni Carrara con 56, continúan Altamirano, Roberto Muñoz con 59, Solarte, Ronald Belisario 64, Santos Hernández 70, Grégory Infante 72 (ninguno este año con Tigres de Aragua), Luis Aponte 73, Jorge Julio 76, Pedro Rodríguez 77 (ninguno este año con Águilas), Hassan Pena 86, Francisco Buttó 88 y Richard Garcés 124.