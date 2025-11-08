LVBP: Leones sólidos y a las Águilas les tienen el número tomado

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas una vez más aplicó el ABC del beisbol: buen pitcheo, ofensiva productiva más aceptable defensa, algo que hicieron en sus tres compromisos recientes y fue la razón por la que este viernes, doblegaron a las Águilas del Zulia por segunda ocasión en la semana.

En el Estadio Monumental Simón Bolívar, desde la 1era entrada los melenudos dieron forma y fondo al lauro, marcando 1 con cuadrangular de Harold Castro, su segundo del torneo.

Para el siguiente tramo llegó rally de 4 que comenzó Leandro Cedeño con doble, siguió Wilfredo Tovar dando de hit, Brainer Bonací sacó boleto, Castro remolcó con elevado de sacrificio, Lenyn Sosa sumó otra al sonar sencillo mientras Yonathan Daza barrió las bases con triple.

LVBP - Águilas del Zulia - Temporada 2025/2026 - Beisbol

Ese apoyo resultó esencial para salir adelante en la apertura de Luis Palacios que se mostró un tanto tambaleante: 2.2 innings de 4 imparables, 1 carrera que fue limpia, 1 pasaporte y 1 ponche.

Aunque Leones añadió otra en la 4ta, jonrón de Bonací (3), los rapaces estrecharon el asunto con 1 rayita en el 3ro y 3 en el 5to, empero, Caracas siguió moviendo la mata pues marcó en el 7mo, dobles seguidos de Sosa y Daza, así como en la 8va, hit de Oswaldo Arcia más biangular de Cedeño.

Esas 2 carreras adquirieron más valor porque Zulia amenazó en su último chance ofensivo; Anthony Vizcaya entró a lanzar por tercer día al hilo pero Eduardo Torrealba le abrió con triple, Alí Castillo se ponchó y fue expulsado (también el mánager Lipso Nava), Simón Muzziotti empujó con hit, Ángelo Castellano fue ponchado, Yonathan Perlaza sonó sencillo.

Leones del Caracas enrachados

Antes de que José Pirela se parara a batear, se vaciaron las bancas por una situación irregular entre él y el dogout felino. Las cosas no fueron más allá, siguió en turno y el “Águila Negra” entregó el out 27 para el resultado final 7x4 a favor del Caracas.

Ganó Moisés Gómez (2-0, 6.75 de efectividad, 1.69 en whip) que relevó perfecto la 7ma con par de chocolates recetados. Perdió el abridor aguilucho Henry Centeno (0-2, 5.28, 1.11), castigado con 5 hits, 5 carreras que fueron limpias, 2 pasaportes más 1 ponche en 1.2 episodios.

En este partido Wilfredo Tovar se fue de 4-1, siendo ese su hit número 600 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Leones y Águilas quedaron con 10-8 igualados en el 3er puesto; Caracas puso la serie particular 2-0.