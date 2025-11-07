LVBP: Tigres recuperó la garra cazando Tiburones en extrainning

Suscríbete a nuestros canales

2 derrotas al hilo que sumadas a 3 lauros consecutivos de los Bravos de Margarita, por un momento generaron inquietud sobre los Tigres de Aragua, todo por la posibilidad de preservar el 1er lugar en la tabla de posiciones donde amanecieron este 6 de noviembre.

Esa incomodidad rápido se atenuó, en el mismo primer inning de su duelo en casa, Estadio José Pérez Colmenares, con Tiburones de La Guaira pues estos, marcaron 1 ante el abridor Richard Gallardo.

Franklin Barreto, primero en la alineación, comenzó con sencillo, Máximo Acosta también dio hit, Pedro Castellanos sacó base por bolas, Daniel Montano impulsó 1 con elevado de sacrificio y ante el candelario, el monticulista se repuso, ponchó a Jadher Areinamo mientras Rafael Marchán falló por la vía 4-3.

Tiburones vs Tigres ¡Qué duelo!

Desde ese punto lo que vino fue un gran duelo de lanzadores; el iniciador guairista, Zac Grotz se ratificó como el mejor abridor importado hasta los momentos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Fueron 7 entradas en blanco las que dio, apenas le ligaron 3 indiscutibles, no incurrió en boletos y ponchó a 7.

Aunque Gallardo no equiparó ese performance, lanzó otros 2 episodios sin anotación en contra y eso mismo ocurrió con sus compañeros relevistas, que imposibilitaron el accionar ofensivo del cardumen. José Martínez (2 innings), Carlos Guzmán (1) y Christian Suárez (1) pitchearon perfecto, Cristian Alvarado solo permitió 1 hit, luego a Edwar Colina (2) tampoco le batearon imparable, incurrió 1 boleto pero por la guillotina pasó a 1.

Después de Grotz, el bullpen de la visita trastabilló con el primero que vino, Pedro García a quien le empataron la partida en la baja del 8vo y para más dolor, después de 2 outs; Jesús Rodríguez sacó boleto, se robó la segunda en jugada que fue retada y negada, mientras Gorkys Hernández le remolcó con imparable.

Eso forzó el extrainning donde Tigres aseguró el lauro de manera un tanto insólita; Leobaldo Cabrera era el corredor asignado en la intermedia, Leobaldo Piña lo movió a tercera con toque de sacrificio y anotó por el envío salvaje de Emerson Martínez, en quien recayó la caída, 2x1, a pesar de que la carrera se le marcó como inmerecida. Quedó con marca de 2-1, 5.14 en efectividad, whip de 1.00.

La victoria fue para Colina, mejoró a 2-0, 3.38, 1.13.

Zac Grotz mantuvo su balance en 0-1, pero elevó sus guarismos a 1.91, 0.74.

Para Aragua, solo Eduardo Escobar ligó más de 1 imparable; terminó de 4-2. Por Tiburones apenas Barreto, Acosta y Juniel Querecuto consiguieron hit, uno cada uno.

La serie particular entre ellos se igualó a 2. Los bengalíes mantuvieron solos la azotea porque Bravos al final, también fueron dejados en el campo por Leones del Caracas; ½ la ventaja sobre Águilas del Zulia.