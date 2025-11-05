Luisángel Acuña sorprende y en la LVBP consigue este batazo por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

Que Ronald Acuña Jr. despache cuadrangular con las bases llenas, no es algo que sorprenda a quien siga con frecuencia el mundo de la pelota, bien sabida es la fuerza física que posee para dar este tipo de conexiones, y aunque cualquiera con un bate en la mano tiene la capacidad, que lo haga su hermano Luisángel si genera asombro.

Cuando la partida entre Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui llegó al inicio del 6to episodio, los aborígenes dominaban 4x0, pero con 2 outs Jeferson Quero con sencillo remolcó a Alí Sánchez mientras Rangel Ravelo, hizo lo propio y engomó a Yonny Hernández.

Seguidamente, Everson Pereira fue golpeado por el lanzador Ángel Cuenca, que fue reemplazado por Loiger Padrón con el objetivo de neutralizar a Acuña.

El utility cardenalero de los Mets de Nueva York, batalló su turno, lo llevó al conteo máximo de bolas y strikes; bajo ese contexto castigó un envío que mandó por encima de la barda entre los jardines izquierdo y central, con lo que volteó el marcador a favor del Cardenales.

Llegado el inicio del 8vo, los pájaros rojos mantenían esa ventaja de 6x4.

En el caso de Luisángel, dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se trató de su primer jonrón con tres en circulación. Debutó el año pasado y sonó 3 para la calle, el de este 4 de noviembre fue su primero del torneo.