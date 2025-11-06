LVBP: Leones del Caracas lucen sólidos y de nuevo se la aplican a Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Durante sus primeros 15 partidos del torneo 2025/2026 de la LVBP, Leones del Caracas mostró altas y bajas, una dosis de inconsistencia que tuvo como principal factor el bajo desempeño de su cuerpo de pitcheo, especialmente del bullpen, algo que inquietó a su muy exigente afición.

Los melenudos en el papel tienen las herramientas para hacerlo mejor, y así se ha visto en el comienzo de la quinta semana de acciones; el lunes fulminaron a las Águilas del Zulia y para la jornada de este viernes, no se dio paliza, pero sí lucieron bastante sólidos en las tres facetas del juego, cuando esto se da es difícil caer, por eso prevalecieron ante Tigres de Aragua 7x3.

En primera instancia, excelente y esperanzadora resultó la apertura del joven Mikell Manzano, que lanzó 4 entradas de solo 2 hits, ningún boleto, 1 sola carrera en contra que fue sucia, amén de 2 ponches.

Leones del Caracas, un paso a la vez

No aspiró a la victoria, pero los relevistas en esta ocasión respondieron. Siguió Junior Flores, luego Moisés Gómez, ambos se combinaron para 2 innings perfectos. Simón Leandro tuvo dificultades al permitir 2 imparables y 1 rayita en la 7ma, pero Alvin Herrera concretó el tercer out.

Posteriormente, Anthony Vizcaya se estrenó como integrante a tiempo completo de los caraquistas; en el 8vo le dieron 1 indiscutible que bien se pudo anotar como error, aunque solo eso y retiró el tramo sin más complicaciones.

Norwith Gudiño se metió en camisa de 11 varas; 1 pasaporte otorgado, 2 imparables en contra, wild pitch con el que anotó David Rodríguez. No le marcaron más y completó el out 27 dejando bases llenas.

LVBP - Tigres de Aragua - Temporada 2025-2026

A todas estas, la ofensiva se sustentó en dos rallys. En la baja del 3ro pisaron dos veces el plato, Liván Soto y Harold Castro remolcados por doble de Lenyn Sosa que fue retirado en la tercera base para el último out.

Para la 5ta las cosas fueron más amplias; Oswaldo Arcia y Wilfredo Tovar con boletos, Soto dio hit, Víctor Bericoto impulsó 2 con imparable, Castro lo engomó tras sonar sencillo y este después llegó al pentágono gracias al doble de Aldrem Corredor.

Caracas quedó con marca de 8-8 y pasó al frente 2-1 en la serie particular con Tigres, que mantuvieron el 1er lugar en la tabla de posiciones, 11-6 para este grupo.