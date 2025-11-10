LVBP: Erick Leal contra su ex Magallanes quedó con estos contradictorios números

Suscríbete a nuestros canales

Cuando la anterior Gerencia Deportiva trajo a Erick Leal, lo hizo con el claro motivo de que fuese el lanzador abridor de cartel entre el material a disposición en Leones del Caracas; la temporada pasada fue difícil para él, aunque hubo algunos puntos del todo rescatables.

Quizás por esos mismos continuó con la organización y su nuevo alto mando. Para este año en sus primeras tres presentaciones lució como el auténtico caballo que indican sus estadísticas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Erick Leal con Leones del Caracas

Contra Tiburones de La Guaira lanzó 3.2 entradas en blanco de 1 solo boleto, luego ante Navegantes del Magallanes destacó con 5.2 tramos de 1 anotación recibida más 7 ponches. Vs Águilas del Zulia estuvo un tanto dubitativo, 3 carreras que fueron limpias en 6 innings pero no incurrió en pasaportes además de que ganó.

Con la cancelación de la Copa América de beisbol, a donde fue convocado por la Selección Nacional de Venezuela, Erick Alejandro tuvo plena luz verde para asumir el compromiso de este 9 de noviembre contra Navegantes; con un ambiente de mucha expectación porque Leones atravesaba su mejor momento en la campaña, 5 lauros al hilo, mientras los contrarios con el más bajo rendimiento del circuito, últimos y 6 perdidos consecutivos.

Aunque Leal inició de excelente modo, con 2 ponches en el 1er inning, por la vía rápida retiró la 2da, en el 3ero comenzó a evidenciar falencias, con todo y que volvió a ponchar un par, Magallanes le ligó par de sencillos. Salió barato, no le anotaron pero en la 4ta no lo perdonaron, rally de 4 que comenzó con jonrón solitario de Rougned Odor.

Siguió sencillo de Ángel Reyes, después de 2 outs Diego Castillo golpeó a Diego Castillo, José Gómez le dio imparable remolcador mientras Tucupita Marcano le barrió las bases con triple.

Todo resultó suficiente para el mánager José Alguacil que acudió a su bullpen, por lo que Leal dejó línea de 3.2 tramos, 6 indiscutibles, ese jonrón, 4 anotaciones que en su totalidad se marcaron limpias, 1 pasaporte más 5 chocolates recetados.

De ese modo, en el global ante su exequipo señala15.1 tramos de 16 hits recibidos, 3 vuelabardas en contra, 8 anotaciones todas limpias, 22 ponches, 4 boletos. Su registro quedó en:

0 victorias

1 caída

4.70 en efectividad

1.30 de whip

9.4 inatrapables en contra por cada 9 innings

1.8 el de jonrones{

2.3 pasaportes

12.9 ponchados