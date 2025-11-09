MLB: José Altuve y Gleyber Torres entre los nominados a este premio de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Para el próximo 13 de noviembre se darán a conocer, a partir de las 9 pm, a los ganadores del premio para el mejor segunda base de Grandes Ligas en 2025, All-MLB Second Base por su nombre en inglés. Al respecto, para esta ocasión son nueve los nombres nominados, entre ellos los nativos de Venezuela José Altuve de los Astros de Houston y Gleyber Torres de los Tigres de Detroit.

Ellos están junto a Jazz Chisholm Jr. Yankees de Nueva York, Jake Cronenworth Padres de San Diego, Xavier Edwards Marlins de Miami, Nico Hoerner Cachorros de Chicago, Brandon Lowe Rays de Tampa Bay, Ketel Marte D-backs de Arizona y Brice Turang Cerveceros de Milwaukee.

Entre los camareros del Big Show, José Carlos fue 6to en promedio de bateo (.265), 10mo en porcentaje de embasado (.329), 4to en slugging (.442), imparables (156), dobles (24), carreras empujadas (77), rayitas anotadas (80), 6to en OPS (.771), 3ro en jonrones (26), 7mo en boletos (55).

Por su parte, Gleyber David se ubicó 1ero en boletos (85), 9no en average (.256), hits (136), 6to en OPS (.771), dobles (22), empujadas (74), 7mo en cuadrangulares (16) y 5to en pisadas del plato (79).