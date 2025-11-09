MLB: ¡OJO! Gleyber Torres domina estos apartados junto a un Bate de Plata

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Gleyber Torres terminó siendo lo que necesitaba para su carrera en la MLB; entre otros logros, fue convocado a su tercer Juego de Estrellas luego de que concluir la primera parte del torneo con 84 imparables en 299 turnos legales, que acompañó con 16 dobles, 9 cuadrangulares, 4 bases robadas en 5 intentos, 51 boletos, 46 ponches, recibió 4 bolazos, tuvo 5 elevados de sacrificio, remolcó 45 carreras y anotó 51 veces. Su línea ofensiva durante 84 juegos quedó en:

.281 de average

.387 en porcentaje de embasado

.425 de slugging

.812 en OPS

Aunque en la segunda parte descendió esos guarismos a .223/.320/.339/.659 a lo largo de 61 partidos, consiguió 7 jonrones.

El nativo de Caracas fue una pieza importante en el accionar de los Tigres de Detroit, elenco que atravesó dificultades pero que terminó de asegurar presencia en la postemporada como uno de los comodines de la Liga Americana.

Gleyber Torres ¡Nada mal!

Por ese óptimo desempeño, Gleyber David se presentará con buenos argumentos, mejores incluso que el año pasado, al mercado de agentes libres, donde entre otras cosas, podrá puntualizar en datos de este tipo.

Como segunda base desde el torneo 2022, en todas las Grandes Ligas solo su persona y Ketel Marte, han despachados 75 o más vuelabardas y han sacado al menos 250 boletos.

Detalle que tiene su peso y auténtico valor, si se considera también que el dominicano acaba de ser galardonado con el Bate de Plata.