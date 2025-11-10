LVBP: Este es el Más Valioso que encaminó a un Magallanes domador de Leones

Suscríbete a nuestros canales

Cuando un equipo se presenta con penosa situación como los Navegantes del Magallanes este 9 de noviembre, con 6 derrotas consecutivas, últimos en 9 apartados ofensivos de la LVBP y de paso enfrentando a un elenco en dirección opuesta como Leones del Caracas, con 5 triunfos consecutivos, necesario es un golpe de timón que rompa la indeseada tendencia.

Eso finalmente ocurrió; a partir del 3cer inning comenzaron a dar asomo cuando Diego Castillo y Carlos Rodríguez ligaron sencillos. Erick Leal sacó el 0 pero no resultó efectivo para el siguiente tramo, ahí el rally fue de 4 rayitas con Rougned Odor rompiendo el celofán luego de que despachó cuadrangular solitario.

Navegantes del Magallanes - Carlos Rodríguez - Rougned Odor - Leones del Caracas

José Gómez con sencillo impulsor y Tucupita Marcano con triple barrebases, redondearon la entrada.

Para la 6ta vino otro rally de 4 donde de nuevo estuvo involucrado Carlos Rodríguez, este dio hit que empujó la primera del episodio y eventualmente anotó gracias al imparable de Odor, este merece mucho crédito, con su anterior batazo de cuatro esquinas prendió la mecha, pero su compañero jardinero terminó con un grandioso desempeño.

Rodríguez que llegó incluso con .050 en promedio de bateo porque en 5 partidas solo en una había dado indiscutible; en la tarde-noche de este domingo ligó de 6-4 que acompañó con 3 remolques y 1 anotación. Por eso apelamos por él como Jugador Más Valioso del necesitado lauro magallanero.