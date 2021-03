Tucupita Marcano apunta a las Grandes Ligas

beisbol grandes ligas

Harold Capote Fernández| @batesbeisbol

CARACAS. Al contactar y conversar con Tucupita Marcano nos encontramos con un joven de 21 años de edad, aunque de pocas palabras, una persona afable, respetuosa, humilde y orgullosa en todo el sentido positivo del término.

Aunque su nombre inmediatamente nos traspola la memoria hacia los años 90 y principios de los 2000, debido a la exitosa trayectoria de su padre, Raúl “Tucupita” Marcano, es poco lo que el público peloteril criollo sabe sobre él porque aún no debuta en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Hijo de gato caza ratón”, reza el dicho popular, y Tucupita cumple cabalmente con este axioma, incluso más, pues de su progenitor recibió una excelente genética como hábil y elegante bateador zurdo; esta herencia él la está llevando hacia un nivel aún mayor que (de acuerdo a los entendidos) pronto lo hará llegar al máximo escenario del deporte de los bates, guantes y pelotas.

Actualmente, Tucupita está en los campos de entrenamiento de los Padres de San Diego, instancia donde ha lucido con el madero, promediando, al cierre de esta edición un astronómico average de .458 (24-11).

En entrevista exclusiva ofrecida al diario deportivo de Venezuela, Meridiano, esto nos dijo el hijo del recordado Raúl:

A la fecha sigues en el roster de 40 de los Padres y en los entrenamientos has lucido con el madero. ¿Consideras hay oportunidad de hacer el equipo de cara al 1 de abril?

Bueno primero quiero darle la Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y competir por un puesto. Sobre la oportunidad de debutar en Grandes Ligas desde la primera fecha de esta temporada, diría que son mínimas, pero eso sí, ¡no pierdo la fe! Lo dejo todo en manos de Dios y esperar a ver qué pasa, la oportunidad llegará en el mejor momento.

El campocorto y la antesala de San Diego tienen a sus titulares indiscutidos. Visto así parece que tienes mejores opciones como intermedista

Honestamente, creo que jugaría la posición que sea solo para ayudar al equipo a ganar. Donde me necesiten hay estaré.

¿Es la segunda base tu posición natural?

¡Así es! pero ahora con el tiempo también he aprendido jugar un poco los jardines y en tercera base, pero mi posición natural es la segunda.

Al igual que Fernando Tatis Jr. eres del año 1999, ustedes conforman el núcleo joven de esta organización ¿cómo es tu relación con él?

Bien, nos llevamos bien, él es una persona que siempre está riéndose

¿Y con Manny Machado, un veterano aun joven?

Me gusta verlo jugar. Tiene la virtud de hacer fácil las cosas difíciles y eso me gusta de él.

Como dijimos en San Diego hay sangre joven de gran talento, donde Eric Hosmer y Yu Darvish son los experimentados ¿qué has podido aprender de jugadores tan curtidos y exitosos como ellos?

Sin dudas el plan de trabajo que tiene cada uno de ellos, además de su sentido de la disciplina es lo que me gusta de ellos y es de lo que principalmente trato de aprender.

¿Hasta ahora, qué te han aconsejado el piloto Jayce Tingler o la gerencia de los religiosos?

Nada en específico hasta los momentos; me gusta la oportunidad que me están dando tanto la gerencia como el manager para jugar y tomar turnos al bate y así demostrar mis habilidades. Ahora queda de mi parte seguir mejorando y trabajando para avanzar al siguiente nivel.

¿Aún no te has podido estrenar en la LVBP, es algo que te genera ansias?

Ciertamente, aún no he podido debutar con los Navegantes del Magallanes y estoy ansioso por jugar en Venezuela. Ese es uno de mis sueños jugar en la liga de Venezuela y que mis familiares me vayan a ver en el estadio.

Tu nombre resalta en el roster de San Diego, pues no es común que un hijo sea llamado justo como el apodo de su padre

Como siempre he dicho, me gusta llevar el nombre de Tucupita por mi padre y por todo un pueblo. ¡Quiero ser el primer tucupitense en llegar al mejor béisbol del mundo!

Expectativas de cara a la temporada 2021 de la MLB

Mantenerme sano y seguir mejorando en todo lo que corresponda para ayudar a mi equipo a ganar cuando me necesiten.

Un mensaje a la afición venezolana

Saludos a toda mi gente en Venezuela que siguen mi carrera. Bendiciones a todos

Trayectoria

Tucupita José Marcano nació el 16 de septiembre de 1999 en la capital del estado Delta Amacuro. Mide 6' 0" (1.83 metros), pesa 170 libras (77 kilogramos), batea a la zurda y lanza a la derecha. Fue firmado como agente libre internacional el 2 de julio de 2016, en ese momento como campocorto. En 2018 fue elegido para integrar el equipo Todos Estrellas de la postemporada de la Liga de Arizona. Ese año ligó para .366 puntos en 52 compromisos (194-71). Sin embargo, la defensa es su asignatura pendiente pues en 2017 cometió 5 errores (4 como segunda base y 1 como campocorto), 6 en 2018 (1 como intermedista y 5 en la posición 5), 27 en 2019 (6 jugando en la segunda, 10 en la antesala y 11 en las paradas cortas).

Cifras:

1239 OPS de Tucupita, 3ro entre los Padres en esta primavera

536 OBP de Marcano en los entrenamientos, 3ro en San Diego

40 bases robadas en 212 juegos en tres años en las menores