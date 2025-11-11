LVBP: Máximo Acosta vuela por las bases con Tiburones de La Guaria

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Tiburones de La Guaria tiene uno de los rosters más llamativos al hablar de talento en esta temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Uno de los nombres que más ha resaltado en estas primeras semanas del calendario es nada más y nada menos que Máximo Acosta.

El pelotero de 23 años debutó este 2025 en las Grandes Ligas con la franquicia de los Marlins de Miami, en la que generó un alto impacto en 19 compromisos que disputó. Al igual que en la MLB, su primera experiencia en la LVBP ha servido para que se dé a conocer como un bateador de élite que dará mucho de qué hablar en el futuro.

Su presencia en la alineación del manager Gregorio Petit les ha otorgado múltiples beneficios en lo colectivo y su producción es una de las principales razones por las que se mantienen en la pelea por estar en los primeros puestos en la tabla de clasificación. Pero sin duda alguna, lo que más ha impresionado a muchos fanáticos y expertos en estas primeras de cambio es su agresividad y velocidad en las bases.

Máximo Acosta, no ha parado de correr en la LVBP

Antes de comenzar una nueva semana de acción en la pelota criolla, el joven toletero es el líder en el departamento de bases robadas, con un total de ocho almohadillas estafadas. Esta es una de sus principales fortalezas como pelotero dentro de un terreno de juego.

En toda su carrera en las ligas menores, disputó un total de 453 compromisos y registró 136 bases robadas en total. Por lo tanto, si se mantiene en las bases, es una amenaza constante para cualquier receptor que esté detrás del plato y sus números hasta los momentos así los respaldan.

Si logra mantener este ritmo de éxito al salir al robo de cualquier base, no cabe duda de que puede terminar la campaña o su participación con Tiburones por encima de las 15 estafadas. De igual forma, Acosta es de los mejores bateadores en las principales estadísticas de la liga y su candidatura como Novato del Año crece con el pasar de los días.

Finalmente, tener un talento como Máximo Acosta en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no solo es gratificante para los fanáticos de La Guaria, sino para todos aquellos que deseen disfrutar de uno de los próximos talentos más importantes de Venezuela.