Juegos para este martes 11 de noviembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 11 de noviembre, comenzará la quinta semana de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación, te mostraremos los encuentros que se llevaron a cabo en esta jornada.

Aunque inicialmente estaban previstos cuatro enfrentamientos, este lunes se anunció que el choque entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara fue reprogramado, para el próximo martes.

Sin embargo, hay tres choques que son sumamente prometedores porque será entre equipos que están muy cerca en la tabla de posiciones y eso los hace, mucho más atractivos.

Juegos para este martes en la LVBP:

- Tigres de Aragua (Jean Pinto) vs Águilas del Zulia (José Dávila) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande.

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Navegantes del Magallanes (por definir) 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Caribes de Anzoátegui (Alex Valverde) ve Bravos de Margarita (por definir) 7:00pm en el estadio Nueva Esparta.