Los tres peloteros que demuestran mejor contacto tras las primeras cuatro semanas de la zafra en la LVBP

Si bien, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) es un torneo donde resalta la ofensiva por encima del pitcheo, hay que destacar que la tasa de ponches que se ha observado en esta campaña 2025-2026 ha sido un poco alta. Sin embargo, hay un grupo de peloteros que cambian la tónica con su capacidad para hacer contacto.

De hecho, hay tres nombres que figuran como los que menos fueron retirados por la vía de los strikes en las primeras cuatro semanas de la ronda regular, quedando empatados en ese departamento, con cinco ponches cada uno, para un total de 15, de 1123 retirados por la vía de la strikes en la Liga.

Breivic Valera:

Aunque están igualados habiendo abanicado en cinco oportunidades, lo de Breivic Valera merece un mérito mayor, motivado a que el ambidiestro es quien ha consumido más turnos entre los tres con 73.

El pelotero de Bravos atraviesa un gran inicio de zafra con 24 incogibles, un cuadrangular y promedio de .329; ubicándose entre los más destacados de la Liga en algunos renglones.

Alí Castillo:

Por su parte, Alí Castillo sigue demostrando que su accionar campaña tras campaña no es casualidad y cada vez parece lucir mejor.

En esta oportunidad vuelve a dejar en evidencia su capacidad, para poner la pelota en juego con cinco ponches en 63 apariciones al plato y además, es líder en promedio de la LVBP con .429.

José Peraza:

José Peraza también ha sido víctima de pocos ponches (cinco) y aunque eso principalmente se debe a su manera de atacar a los lanzadores en sus turnos, le ha funcionado porque está bateando para .302, con un vuelacercas, tras 63 turnos.

Sin duda, ser cinco veces abanicado, en casi un mes de acción, es un dato, para hacerle mención, por el ritmo ponchador que se ha visto en estas primeras de cambio.