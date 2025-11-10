LVBP: Estos son los líderes ofensivos luego de cuatro semanas de competencia

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva toma forma en el primer mes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Con varios bateadores imponiendo su estilo desde el primer turno; el contacto oportuno, la capacidad de embasarse son elementos claves para lograr victorias en la temporada 2025-26.

Entre los líderes, destaca un perfil que combina experiencia y precisión: Ali Castillo con un promedio ofensivo que no solo lo ubica en la cima estadística, sino que proyecta una narrativa regular a lo largo de la campaña. Su rendimiento ofrece estabilidad simbólica para las Águilas del Zulia.

La tabla de bateo revela una tendencia clara: los peloteros que logran mantener el ritmo en múltiples categorías ofensivas comienzan a consolidarse como referentes. Más allá del poder, el enfoque está en la eficiencia, el desplazamiento en bases y la disciplina en el plano.

Líderes ofensivos de la LVBP

Promedio

Ali Castillo - Águilas del Zulia: .429 PRO Símon Muzziotti - Águilas del Zulia: .408 PRO Víctor Bericoto - Leones del Caracas: .389 PRO Tucupita Marcano - Navegantes del Magallanes: .373 PRO Antonio Piñero - Caribes de Anzoátegui: .353 PRO

Jonrones

Jadher Areinamo - Tiburones de La Guaira: 7 HR Romer Cuadrado - Caribes de Anzoátegui: 6 HR Máximo Acosta - Tiburones de La Guaira: 5 HR Yonathan Daza - Leones del Caracas: 5 HR Juan Yepez - Cardenales de Lara: 4 HR

Impulsadas

Jadher Areinamo - Tiburones de La Guaira: 23 CI Yonathan Perlaza - Águilas del Zulia: 20 CI Aldrem Corredor - Caribes de Anzoátegui: 18 CI Yonathan Daza - Leones del Caracas: 18 CI Balbino Fuenmayor - Caribes de Anzoátegui: 17 CI

Anotadas

Yonathan Daza - Leones del Caracas: 18 CA David Rodríguez - Tigres de Aragua: 17 CA Jadher Areinamo - Tiburones de La Guaira: 17 CA Ali Castillo - Águilas del Zulia: 17 CA Máximo Acosta - Tiburones de La Guaira: 17 CA

Bases Robadas