LVBP: Estos son los líderes ofensivos luego de cuatro semanas de competencia

El ritmo ofensivo está tomando cada vez más protagonismo en una liga marcada por batazos importantes, en la temporada 2025-26

Por

Jeferson Palacin
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 10:01 am
LVBP: Estos son los líderes ofensivos luego de cuatro semanas de competencia
Ali Castillo - Águilas del Zulia - Meridiano
La ofensiva toma forma en el primer mes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Con varios bateadores imponiendo su estilo desde el primer turno; el contacto oportuno, la capacidad de embasarse son elementos claves para lograr victorias en la temporada 2025-26.

Entre los líderes, destaca un perfil que combina experiencia y precisión: Ali Castillo con un promedio ofensivo que no solo lo ubica en la cima estadística, sino que proyecta una narrativa regular a lo largo de la campaña. Su rendimiento ofrece estabilidad simbólica para las Águilas del Zulia.

La tabla de bateo revela una tendencia clara: los peloteros que logran mantener el ritmo en múltiples categorías ofensivas comienzan a consolidarse como referentes. Más allá del poder, el enfoque está en la eficiencia, el desplazamiento en bases y la disciplina en el plano.

Líderes ofensivos de la LVBP

Promedio

  1. Ali Castillo - Águilas del Zulia: .429 PRO
  2. Símon Muzziotti - Águilas del Zulia: .408 PRO
  3. Víctor Bericoto - Leones del Caracas: .389 PRO
  4. Tucupita Marcano - Navegantes del Magallanes: .373 PRO
  5. Antonio Piñero - Caribes de Anzoátegui: .353 PRO

 

Jonrones

  1. Jadher Areinamo - Tiburones de La Guaira: 7 HR
  2. Romer Cuadrado - Caribes de Anzoátegui: 6 HR
  3. Máximo Acosta - Tiburones de La Guaira: 5 HR
  4. Yonathan Daza - Leones del Caracas: 5 HR
  5. Juan Yepez - Cardenales de Lara: 4 HR 

 

Impulsadas

  1. Jadher Areinamo - Tiburones de La Guaira: 23 CI
  2. Yonathan Perlaza - Águilas del Zulia: 20 CI
  3. Aldrem Corredor - Caribes de Anzoátegui: 18 CI
  4. Yonathan Daza - Leones del Caracas: 18 CI
  5. Balbino Fuenmayor - Caribes de Anzoátegui: 17 CI

Anotadas

  1. Yonathan Daza - Leones del Caracas: 18 CA
  2. David Rodríguez - Tigres de Aragua: 17 CA
  3. Jadher Areinamo - Tiburones de La Guaira: 17 CA
  4. Ali Castillo - Águilas del Zulia: 17 CA
  5. Máximo Acosta - Tiburones de La Guaira: 17 CA

 

Bases Robadas

  1. Máximo Acosta - Tiburones de La Guaira: 8 BR
  2. Gabriel Arias - Tiburones de La Guaira:  5 BR
  3. Rougned Odor - Navegantes del Magallanes: 5 BR
  4. Rafael Ortega - Cardenales de Lara: 4 BR
  5. Daniel Montano - Tiburones de La Guaira: 4 BR

