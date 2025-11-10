LVBP

LVBP: El Estadio Monumental respondió con otra gran asistencia en un Caracas vs Magallanes

La fanaticada asistió de manera masiva para ver el segundo careo entre los eternos rivales de esta temporada en el Estadio Monumental

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 10:33 pm
Foto: @leones_cbbc
Durante la jornada de este domingo quedó demostrado, una vez más, que los enfrentamientos entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes son capaces de mover enormes masas. Esta vez la balanza se inclinó a favor del conjunto carabobeño, que se impuso con un abultado marcador de 11 a 4 en el Estadio Monumental.

Los dirigidos por el manager Mario Lissón lograron despertar con el madero y regalaron un recital de batazos para romper su racha de seis derrotas al hilo. Gran parte de ese protagonismo estuvo a cargo de figuras como Carlos Rodríguez, que se fue de 6-4 con tres impulsadas y una anotada; Ángel Reyes, de 6-4 con una impulsada y una anotada; y Rougned Odor, de 6-2 con jonrón, dos impulsadas y dos anotadas.

El Monumental no desentonó en otro Caracas vs Magallanes

Con esta victoria, Navegantes del Magallanes mantiene su dominio sobre Leones del Caracas en la serie particular de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que ya son tres victorias en cuatro compromisos, de los cuales dos han sido en el Estadio Monumental.

En esta ocasión, la asistencia oficial fue de 33.270 espectadores para el segundo choque en la capital. Recordemos que en el duelo anterior, del pasado 29 de octubre, se registraron 32.623 aficionados en el recinto ubicado en La Rinconada.

Las dos próximas citas entre los eternos rivales en el Estadio Monumental se jugarán en el mes de diciembre, específicamente los días viernes 5 y domingo 21.

 

