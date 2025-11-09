LVBP

LVBP: José Alguacil quiere darle a Anthony Vizcaya su "revancha" ante Magallanes

El dirigente melenudo habló sobre el rol que podría tener Anthony Vizcaya este domingo ante Magallanes

Josué Porras Estebanot
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 04:43 pm
Uno de los cambios más mediáticos de los últimos años en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue, justamente, el último que se ha realizado. Hace unos días, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas acordaron un cambio, en el que Magallanes adquirió a Yohander Méndez, y Leones a Anthony Vizcaya, uno de los mejores relevistas de la Liga en los últimos años.

La llegada de Vizcaya al conjunto melenudo es uno de los movimientos que más anticipaba la afición caraquista, luego de que el derecho reforzara al equipo en la Serie del Caribe 2023, y en el Round Robin 2023/24. Además, para el propio pelotero fue un cambio positivo, que le ha servido de motivación, según sus propias palabras.

Sin embargo, en el primer desafío entre los Eternos Rivales desde que se concretó este cambio, Anthony Vizcaya no lanzó, este sábado 8 de noviembre, en lo que fue triunfo de Leones por pizarra de 3-2 en Valencia. Pero, en la previa del enfrentamiento de este domingo en el Monumental, José Alguacil declaró que el duelo Vizcaya-Magallanes podría darse muy pronto.

Vizcaya vs Magallanes

En la previa del cuarto Caracas vs Magallanes de la zafra, José Alguacil atendió a los diversos medios de comunicación presentes en el Estadio Monumental de Caracas. Al ser preguntado por la posibilidad de ver a Anthony Vizcaya ante su antiguo equipo, el manager melenudo dejó la puerta más que abierta.

"Me gusta poner a jugadores que vienen de equipos rivales. Crea una especia de duelo personal para el jugador", dijo con confianza el dirigente caraquista, lo que sin duda parece ser una declaración de intenciones, siempre y cuando el lanzador sea requerido para este compromiso.

Del mismo modo, José Alguacil aclaró la razón por la que Anthony Vizcaya no lanzó el sábado, en el triunfo capitalino en Valencia. "Ayer Vizcaya no estaba disponible. Hoy sí lo está y es una opción más para nosotros", explicó.

Las más leídas

