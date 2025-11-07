LVBP: ¡Cambio positivo! Anthony Vizcaya brilla en sus primeros juegos con el Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El cambio de Anthony Vizcaya a los Leones del Caracas parece haberle sentado de maravilla. El derecho ha respondido con solidez desde su llegada, sumando su segunda jornada consecutiva sin permitir carreras en la LVBP 2025-2026. El jueves ante los Bravos de Margarita, tuvo una labor un poco más extensa, mostrando control y confianza sobre el montículo.

En ese desafío, Vizcaya lanzó una entrada y un tercio impecable, sin aceptar hits y recetando dos ponches. Fue una actuación que confirmó su buen momento y su rápida adaptación al bullpen capitalino. Cada vez que ha subido al morrito, ha dejado claro que está listo para ser una pieza confiable en los innings finales.

Anthony Vizcaya muestra su mejor versión con los Leones

Con esta salida, el relevista logra por segunda vez en la campaña colgar ceros en presentaciones seguidas, algo que hasta ahora no había conseguido con su nuevo uniforme. Lo más llamativo es que repite una hazaña que no lograba desde hace 10 meses: dos o más apariciones sin permitir imparable.

Según datos de El Emergente, la última vez que el derecho de 32 años lo había hecho fue entre el 5 y el 8 de enero de 2024, cuando aún vestía la camiseta de los Navegantes del Magallanes durante el Round Robin. En ronda regular, su registro más reciente similar data del 23 y 25 de octubre del mismo año, con un inning y un tercio sin hits en total.

Hasta el momento, Anthony Vizcaya acumula dos entradas y un tercio con los Leones del Caracas, apenas un hit permitido y dos ponches. Un arranque prometedor que deja claro que su llegada a Caracas no solo fue un cambio de equipo, sino también una oportunidad para relanzar su mejor versión desde el bullpen.