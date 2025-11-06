LVBP: Harold Castro es la cara ofensiva de Leones del Caracas desde su llegada

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Leones del Caracas tiene una de las ofensivas más completas en lo que va de la temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Uno de los nombres que resalta con luz propia entre tanto talento desde la caja de bateo, es el utility criollo, Harold Castro.

El pelotero de 31 años es uno de los mejores bateadores dentro del conjunto capitalino y así sus números lo respaldan. Desde su debut en esta campaña 2025/2026 el pasado jueves 29 de octubre ante los Navegantes del Magallanes, no ha parado de producir y ser un dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Tal ha sido su impacto desde su primer compromiso, que, desde ese momento, es el líder en varios departamentos ofensivos de Leones. Gracias a todo esto, el manager José Algucil lo ha posicionado recientemente como el primer bate del lineup.

Harold Castro, un arma letal en Leones del Caracas

En siete compromisos disputados, luce ocho carreras anotadas, 15 imparables, cuatro dobles, un cuadrangular, 11 remolcadas, una base robada, dos boletos, siete ponches y promedio de bateo en .500 puntos.

Su presencia en la alineación no solo les da estabilidad, sino que les permite tener a un toletero que llegué a base constantemente y pueda conectar la bola con autoridad, con la finalidad de encontrar batazos ya sea para impulsar o anotar carreras.

Finalmente, Harold Castro es una pieza fundamental a la ofensiva para que los Leones del Caracas consigan sus principales objetivos en esta emocionante temporada de la pelota criolla.