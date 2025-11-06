LVBP: Caribes de Anzoátegui sigue disfrutando de su cerrador grandesligas

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui se mantiene como un equipo de cuidado en estos primeros compases de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y este miércoles 5 de noviembre vencieron a Cardenales de Lara en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, por pizarra de 3-2, en un juego en el que dominó el pitcheo.

El equipo oriental tuvo una jornada de muchísimos inatrapables, al conectar 12. Sin embargo, no lograron producir una cantidad de carreras acorde a los imparables sonados, por lo que tuvieron que acudir a su cuerpo de lanzadores para sellar el triunfo. En este combo de ocho serpentineros, el encargado de bajar la persiana fue el grandesligas Yilber Díaz, quien volvió a brillar.

Con solvencia y tranquilidad, Yilber Díaz subió a la lomita y, a pesar de que la defensa le complicó un poco su actuación, logró adjudicarse su segundo juego salvado en la actual temporada de la LVBP, y además, mantener inmaculada su efectividad, para demostrar que, efectivamente, es un lanzador fuera de lote para nuestra pelota.

Otro salvado para Yilber Díaz

Ante Cardenales de Lara, Yilber Díaz tuvo su tercera actuación de su campaña de debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y las cosas volvieron a salir bastante bien para el joven 'bigleaguer' venezolano.

El derecho entró con la misión de preservar la victoria de Caribes de Anzoátegui, que en ese momento ganaba 3-1. El oriundo de Guatire sufrió una complicación con un error del segunda base Carlos Mendoza, que permitió que se embasara Luisangel Acuña.

A pesar de este contratiempo, Yilber Díaz permitió solo un imparable (el primero que recibe en el año), una carrera sucia y ponchó a dos rivales, para adjudicarse el salvamento y darle a Caribes de Anzoátegui su octavo triunfo de la campaña. De esta manera, Díaz sigue sin permitir rayitas limpias y acumula ya cuatro abanicados en la campaña. Sin duda, una noticia sensacional para "La Tribu".