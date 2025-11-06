LVBP

LVBP: Caribes de Anzoátegui sigue disfrutando de su cerrador grandesligas

El equipo oriental volvió a ganar con un buen trabajo de Yilber Díaz en la lomita

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 11:11 am
LVBP: Caribes de Anzoátegui sigue disfrutando de su cerrador grandesligas
Yilber Díaz / Foto: Prensa Caribes de Anzoátegui
Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui se mantiene como un equipo de cuidado en estos primeros compases de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y este miércoles 5 de noviembre vencieron a Cardenales de Lara en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, por pizarra de 3-2, en un juego en el que dominó el pitcheo.

NOTAS RELACIONADAS

El equipo oriental tuvo una jornada de muchísimos inatrapables, al conectar 12. Sin embargo, no lograron producir una cantidad de carreras acorde a los imparables sonados, por lo que tuvieron que acudir a su cuerpo de lanzadores para sellar el triunfo. En este combo de ocho serpentineros, el encargado de bajar la persiana fue el grandesligas Yilber Díaz, quien volvió a brillar.

Con solvencia y tranquilidad, Yilber Díaz subió a la lomita y, a pesar de que la defensa le complicó un poco su actuación, logró adjudicarse su segundo juego salvado en la actual temporada de la LVBP, y además, mantener inmaculada su efectividad, para demostrar que, efectivamente, es un lanzador fuera de lote para nuestra pelota.

Otro salvado para Yilber Díaz

Ante Cardenales de Lara, Yilber Díaz tuvo su tercera actuación de su campaña de debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y las cosas volvieron a salir bastante bien para el joven 'bigleaguer' venezolano.

El derecho entró con la misión de preservar la victoria de Caribes de Anzoátegui, que en ese momento ganaba 3-1. El oriundo de Guatire sufrió una complicación con un error del segunda base Carlos Mendoza, que permitió que se embasara Luisangel Acuña.

A pesar de este contratiempo, Yilber Díaz permitió solo un imparable (el primero que recibe en el año), una carrera sucia y ponchó a dos rivales, para adjudicarse el salvamento y darle a Caribes de Anzoátegui su octavo triunfo de la campaña. De esta manera, Díaz sigue sin permitir rayitas limpias y acumula ya cuatro abanicados en la campaña. Sin duda, una noticia sensacional para "La Tribu".

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Premier League
Jueves 06 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol