LVBP: David Peralta consigue este registro por primera vez en más de una década

Por primera vez desde la temporada 2014-2015, David Peralta está jugando en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Bravos de Margarita, siendo uno de los peloteros criollos de más calibre en la presente campaña 2025-2026. El jardinero con experiencia en Grandes Ligas llegó a potenciar el lineup del mánager Henry Blanco y en pocos juegos, ya se ha hecho sentir con sus batazos.

"El Tren de Carga", como es apodado, está jugando en Venezuela para darle cierre a su carrera profesional y pese a estar más de un año inactivo en el beisbol profesional, ha mostrado su categoría y talento en estos primeros tres encuetnros jugados con el equipo insular, que busca actualmente revancha tras la Gran Final del año pasado, así que le meta en su primer título.

Peralta el pasado miércoles, aportó ofensivamente en el triunfo 10-4 ante Navegantes del Magallanes, al irse de 5-2, con una carrera remolcada y una anotada.

David Peralta duplica después de 11 años

Después de más de una década, Peralta volvió a vivir una noche especial en la LVBP. Su último juego con más de un hit se remontaba al 20 de diciembre de 2014, cuando enfrentó a los Tiburones de La Guaira, esto según un dato de Pelota Binaria.

Además, el doble que conectó este miércoles ante Ángel Acevedo no solo ayudó a su equipo, sino que marcó un pequeño hito personal. Era su primer extrabase en Venezuela desde el 27 de diciembre de 2014, cuando también disparó un doble, en aquella ocasión frente a Raúl Ruiz de los Tigres de Aragua.

Tras tres juegos, David Peralta tiene en la presente campaña del beisbol venezolano promedio de .364 con Margarita, con cuatro imparables, entre ellos un doble. Además, tiene tres carreras remolcadas.