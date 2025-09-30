David Peralta afirma que jugará esta temporada con Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez falta menos, para que se cante la voz de "Play Ball" en las distintas sedes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y una de las noticias que poco se esperaba era que David Peralta viera acción en el venidero torneo. Sin embargo, el mismo pelotero acaba de confirmar que sí se uniformará con los Bravos de Margarita.

A pesar de que el experimentado jardinero de 38 no vio acción en este 2025 en las Grandes Ligas, nunca dejo de prepararse y a principios del mes de septiembre dio una pequeña señal, con un video en una jaula de bateo.

David Peralta confirma su participación con Bravos en la 2025-2026:

No obstante, no fue sino hasta este lunes, 29 de septiembre, cuando el "Tren" afirmó que hay un 9.9% (de 10) de posibilidades que juegue nuevamente en Venezuela después de 11 temporadas, mediante una entrevista con el medio "Teledeportes".

"Ya hablé con la organización de Bravos, solamente estoy esperando que salga el calendario, para anunciar la fecha exacta", fue lo primero que indicó Peralta. No obstante, dejo claro que será a partir del mes de noviembre.

A eso añadió, que viene a cerrar su ciclo con los insulares y su fanaticada, quienes lo apoyaron durante toda su carrera. "Tenemos un buen equipo y un gran manager como Henry Blanco".

¿Cómo le fue a David Peralta en su última experiencia en la LVBP?

La última vez que el "Tren" jugó en Venezuela fue en la campaña 2014-2015, en la cual dejó un promedio de .319 en 210 apariciones al plato.

Si bien, Peralta ya tiene casi un año sin jugar al máximo nivel, es una figura que jugó 10 años en Las Mayores, ganando un Guante de Oro y un Bate de Plata. Además, participó en el Clásico Mundial de 2023 con Venezuela, por ende se trata del retiro de una de las grandes figuras criollas de los últimos años.