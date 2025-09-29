LVBP

Caribes de Anzoátegui arrancan la semana con sus entrenamientos de pretemporada

La Tribu debutará en la zafra 2025-2026 visitando a los Navegantes del Magallanes

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 04:46 pm
Foto: @caribesdeanzoategui
Un nuevo equipo comenzó sus entrenamientos de pretemporada de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP): los Caribes de Anzoátegui. Esta próxima edición del campeonato apunta a ser distinta para ellos, ya que con su reestructuración esperan mejorar su rendimiento en comparación con las últimas temporadas.

Durante este lunes 29 de septiembre, la Tribu saltó al terreno del Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel con un total de 30 peloteros para su primera sesión de prácticas. Mucho talento joven y uno que otro experimentado estuvieron presentes bajo la presencia de todo el staff técnico a cargo del manager Asdrúbal Cabrera.

Caribes quiere sorprender en esta temporada

Luego del título obtenido en la 2020-2021 y el subcampeonato en la 2021-2022, los Caribes de Anzoátegui entraron en una terrible racha que los mantuvo prácticamente en el sótano de la ronda regular en las siguientes tres zafras. Es por eso que buscarán revertir este año ese mal presente para así regresar a competir en el Round Robin.

Por lo pronto, el grupo se concentrará en mejorar varios aspectos físicos y de juego durante los entrenamientos, con la intención de llegar con excelente ritmo al día inaugural. Recordemos que debutarán el jueves 16 de octubre contra los Navegantes del Magallanes, en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Peloteros de Caribes de Anzoátegui en el primer día de prácticas

Lanzadores

  1. Royber Salinas
  2. Cristian Hernández
  3. Emerson Martínez
  4. Richard Brito
  5. Yorvin Pantoja
  6. Yeizo Campos
  7. Oswald Mori
  8. Francisco Sánchez
  9. Pedro Marquez
  10. Edwin Guerra
  11. Luciano Romero
  12. Albert Rivas
  13. Ángel Cuenca
  14. Eider Machuca
  15. Enderjer Sifontes

Jugadores de posición

  1. Wilmer Pérez
  2. Luis Parababire
  3. Antonio Piñero
  4. Leonel Valera
  5. Jhonfrank Salazar
  6. Diego Guzmán
  7. Juan Diego Martínez
  8. Romer Cuadrado
  9. Eduardo Díaz
  10. Christian González

Invitados

  1. Sebastián Perrone (Lanzador)
  2. Carlos Zamora (Lanzador)
  3. Manuel Rondón (Lanzador)
  4. Alexander Campos (Infielder)
  5. Ángel Aponte (Jardinero)

LVBP