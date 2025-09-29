Caribes de Anzoátegui arrancan la semana con sus entrenamientos de pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo equipo comenzó sus entrenamientos de pretemporada de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP): los Caribes de Anzoátegui. Esta próxima edición del campeonato apunta a ser distinta para ellos, ya que con su reestructuración esperan mejorar su rendimiento en comparación con las últimas temporadas.

Durante este lunes 29 de septiembre, la Tribu saltó al terreno del Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel con un total de 30 peloteros para su primera sesión de prácticas. Mucho talento joven y uno que otro experimentado estuvieron presentes bajo la presencia de todo el staff técnico a cargo del manager Asdrúbal Cabrera.

Caribes quiere sorprender en esta temporada

Luego del título obtenido en la 2020-2021 y el subcampeonato en la 2021-2022, los Caribes de Anzoátegui entraron en una terrible racha que los mantuvo prácticamente en el sótano de la ronda regular en las siguientes tres zafras. Es por eso que buscarán revertir este año ese mal presente para así regresar a competir en el Round Robin.

Por lo pronto, el grupo se concentrará en mejorar varios aspectos físicos y de juego durante los entrenamientos, con la intención de llegar con excelente ritmo al día inaugural. Recordemos que debutarán el jueves 16 de octubre contra los Navegantes del Magallanes, en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Peloteros de Caribes de Anzoátegui en el primer día de prácticas

Lanzadores

Royber Salinas Cristian Hernández Emerson Martínez Richard Brito Yorvin Pantoja Yeizo Campos Oswald Mori Francisco Sánchez Pedro Marquez Edwin Guerra Luciano Romero Albert Rivas Ángel Cuenca Eider Machuca Enderjer Sifontes

Jugadores de posición

Wilmer Pérez Luis Parababire Antonio Piñero Leonel Valera Jhonfrank Salazar Diego Guzmán Juan Diego Martínez Romer Cuadrado Eduardo Díaz Christian González

Invitados