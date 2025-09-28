Caribes de Anzoátegui consigue el permiso de este lanzador de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

A falta de poco más de dos semanas para que arranque la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los distintos equipos finiquitan detalles en su roster de cara a la jornada inaugural, tal como lo está haciendo Caribes de Anzoátegui.

La escuadra oriental ha estado como colista en las últimas dos temporadas del beisbol nacional, por lo que se encuentra en un proceso de restructuración para volver al Round Robin y recuperar el protagonismo que tuvo durante la última década.

Es por esto que incorpora a Yilber Díaz, pelotero que forma parte de los Cascabeles de Arizona, quienes le otorgaron el permiso para jugar en Venezuela, tal como informa el gerente deportivo Otto Padrón al periodista Jesús Ponte.

Díaz, quien cuenta con ocho juegos de por vida en Grandes Ligas entre 2024 y 2025, disputó un solo compromiso en la recién finalizada temporada regular, donde apenas lanzó tres entradas en las que recibió cuatro imparables, tres carreras limpias y facturó un solo ponche.

De acuerdo con Ponte, aun se desconoce el rol que adoptará con 'La Tribu' y cuánto margen de acción tendrá. Sin embargo, estará a disposición del manager Asdrúbal Cabrera desde el inicio de la temporada 2025-2026.