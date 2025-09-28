Ronald Acuña Jr. despide el 2025 con un gigantesco cuadrangular

Suscríbete a nuestros canales

Aunque las lesiones le impidieron poder disputar una cantidad mayor de compromisos, es preciso decir que 2025 será recordado como un año sensacional para Ronald Acuña Jr. En el año de regreso de su segunda rotura de ligamento cruzado anterior, "La Bestia" se ha encargado de recordarle a propios y a extraños que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.

Este domingo 28 de septiembre, en el último juego de los ya eliminados Bravos de Atlanta en el presente 2025, el jardinero venezolano despachó su cuadrangular número 21 del año, para darle la ventaja parcial a su equipo en el duelo ante los Piratas de Pittsburgh, y para mejorar todavía más unos números individuales que, honestamente, lucen fenomenales.

Ronald Acuña Jr. para la calle

El batazo de cuatro esquinas de Ronald Acuña Jr. llegó en la parte baja del primer episodio, ante los envíos del lanzador cubano Johan Oviedo, quien había embasado previamente a Matt Olson por la vía del boleto. En el primer pitcheo del turno ante el venezolano, Oviedo dejó una recta a 95 millas por todo el medio de la zona, lanzamiento que el criollo no perdonó.

"La Bestia" conectó un gigantesco batazo que viajó a 451 pies entre el jardín izquierdo y el jardín central, para así lograr su jonrón número 21 de la zafra, y poner a ganar a los Bravos de Atlanta por pizarra de 4-2. Este estacazo también significó las carreras impulsadas 41 y 42 de Acuña Jr. en 2025.

Aunque se perdió más de 60 juegos, Ronald Acuña Jr. se perfila para terminar la temporada con más de .290 de promedio, más de .400 de OBP y más de .900 de OPS, números que son una barbaridad para un pelotero que acaba de salir de una lesión tan grave como la suya.