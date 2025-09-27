Ronald Acuña Jr. sigue intratable y extiende su racha de juegos embasándose

Otra jornada en las Grandes Ligas, otra jornada donde Ronald Acuña Jr. fue un dolor de cabeza para los lanzadores. Pero si bien sumó un nuevo juego multi-hit a sus registros, los Bravos de Atlanta cayeron en el Truist Park ante los Piratas de Pittsburgh con pizarra de 9 a 3.
El de La Sabana estuvo metido de lleno en esta cita y terminó bateando de 4-3 con una carrera anotada y una base por bolas. Vale agregar que ya son 29 presentaciones multi-hit en la presente temporada, de las cuales siete han sido con trío de inatrapables.
Acuña marca el ritmo en Atlanta
Ronald Acuña Jr. la vio clarita en sus tres primeros turnos al bate. En el primer capítulo conectó un hit, y posteriormente avanzó a segunda tras un lanzamiento desviado, pero sus dos siguientes compañeros no lograron remolcarlo.
Para el quinto abrió las acciones con otro cohete, con el detalle que minutos más tarde fue víctima de un rodado para doble matanza. Sin embargo, en el séptimo pegó un sencillo que sirvió para después anotar la tercera rayita de Atlanta tras un doble de Drake Baldwin.
Con esta actuación, Ronald Acuña Jr. extiende a 14 sus juegos embasándose. Durante ese periodo de tiempo batea para .357 de promedio producto de 20 indiscutibles en 56 turnos, con cinco jonrones, ocho carreras impulsadas y 14 anotadas.
Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025
- 93 juegos
- 331 turnos al bate
- 96 hits
- 12 dobles
- 1 triple
- 20 jonrones
- 40 carreras impulsadas
- 73 carreras anotadas
- 8 bases robadas
- 70 bases por bolas
- 99 ponches
- .290 AVG
- .418 OBP
- .514 SLG
- .932 OPS