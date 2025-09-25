Ronald Acuña Jr. y su increíble récord que ni Barry Bonds logró (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de las lesiones que ha sufrido, se puede decir con total certeza que la temporada 2025 de Ronald Acuña Jr. ha sido un éxito rotundo. El jugador de los Bravos de Atlanta ha sabido sacar su mejor versión en cada una de las oportunidades que ha tenido de jugar, y sus números demuestran que sigue siendo un jugador de élite.

El venezolano ha jugado solo 92 de los más de 150 compromisos que ha disputado su equipo en lo que va de campaña. Sin embargo, ese período de tiempo ha sido más que suficiente para conectar 20 cuadrangulares, impulsar 40 carreras, robar ocho bases y dejar promedios sólidos de .284/.414/.511/.924.

Además, este año Ronald Acuña Jr. superó la cifra de los 800 juegos disputados en el beisbol de las Grandes Ligas, y de esta manera se convirtió en el único pelotero en poseer una marca fantástica, que habla muy bien del talento que posee el oriundo de La Sabana, y también de su constancia en los ocho años que tiene en la Gran Carpa.

Ronald Acuña Jr. y un récord increíble

Y es que, como bien recuerda la propia Major League Baseball mediante un tuit, Ronald Acuña Jr. es el único jugador en la historia (entre peloteros con al menos 800 juegos en MLB) en haber debutado en la Era Divisional (desde 1969), y promediar 30 o más cuadrangulares y 30 o más bases robadas por cada 162 juegos.

A día de hoy, el venezolano promedia 37 batazos de cuatro esquinas y 41 bases robadas por cada 162 compromisos disputados en lo que va de su carrera en Las Mayores. Un jugador similar en cuanto a virtudes, como Barry Bonds, se retiró promediando 41 vuelacercas y 28 almohadillas estafadas, por poner un ejemplo.

Sin duda, Ronald Acuña Jr. se mantiene como una de las figuras más importantes del beisbol de las Grandes Ligas en la actualidad, e incluso en un año flojo de su equipo, y lleno de lesiones para él, ha sabido sacar a relucir su mejor versión en todas las facetas del juego.