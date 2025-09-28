MLB: ¿Cuándo comienza la postemporada 2025 de las Grandes Ligas?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Grandes Ligas es una de las más increíbles de los últimos tiempos. Una campaña de sorpresas como los Caminero, Raleigh y Wilson; pero también el resurgir de Guardianes de Cleveland. Ahora falta una sola jornada para finalizar la campaña y darle paso a la postemporada 2025.

Los playoffs de la MLB en 2025 comienza el próximo martes 30 de septiembre. En esa fecha empiezan los duelos de la Serie de Comodines que se disputarán al mejor de tres encuentros. El 4 de octubre comienzan las Series Divisionales y la Serie Mundial está programada para el 24 de octubre.

Esta postemporada está marcada por equipos top candidatos a la Serie Mundial: Marineros, Yankees, Medias Rojas, Azulejos, Padres y Dodgers son rivales que cumplen con el pitcheo y la ofensiva para ganar. En ese contexto, será uno de los años más disputados.

Postemporada 2025 de Grandes Ligas

La Serie de Comodines comienza este próximo 30 de septiembre con los duelos de Liga Americana y Liga Nacional. Esta etapa de la postemporada durará si es necesario hasta el jueves 2 de octubre. Seguidamente se jugarán las Series Divisionales del 4 al 11 de octubre de ser necesario.

Las Series de Campeonato comenzarán el domingo 12 de octubre hasta el 21 de octubre de ser necesario. Para descansar un par de días y preparar la Serie Mundial del viernes 24 de octubre al sábado 1 de noviembre de ser necesario. Un año donde Dodgers es el rival a vencer.

Calendario de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

SERIE DE COMODINES

Martes, 30 de septiembre

Serie del Comodín A de la L.A., Juego 1

Serie del Comodín B de la L.A., Juego 1

Serie del Comodín A de la L.N., Juego 1

Serie del Comodín B de la L.N., Juego 1

Miércoles, 1 de octubre

Serie del Comodín A de la L.A., Juego 2

Serie del Comodín B de la L.A., Juego 2

Serie del Comodín A de la L.N., Juego 2

Serie del Comodín B de la L.N., Juego 2

Jueves, 2 de octubre (de ser necesario)

Serie del Comodín A de la L.A., Juego 3

Serie del Comodín B de la L.A., Juego 3

Serie del Comodín A de la L.N., Juego 3

Serie del Comodín B de la L.N., Juego 3

SERIES DIVISIONALES

Sábado, 4 de octubre

SDLA A, Juego 1

SDLA B, Juego 1

SDLN A, Juego 1

SDLN B, Juego 1

Domingo, 5 de octubre

SDLA A, Juego 2

SDLA B, Juego 2

Lunes, 6 de octubre

SDLN A, Juego 2

SDLN B, Juego 2

Martes, 7 de octubre

SDLA A, Juego 3

SDLA B, Juego 3

Miércoles, 8 de octubre

SDLN A, Juego 3

SDLN B, Juego 3

SDLA A, Juego 4 (de ser necesario)

SDLA B, Juego 4 (de ser necesario)

Jueves, 9 de octubre (de ser necesario)

SDLN A, Juego 4*

SDLN B, Juego 4*

Viernes, 10 de octubre (de ser necesario)

SDLA A, Juego 5*

SDLA B, Juego 5*

Sábado, 11 de octubre (de ser necesario)

SDLN A, Juego 5*

SDLN B, Juego 5*

SERIES DE CAMPEONATO

Domingo, 12 de octubre

Juego 1 de la SCLA

Lunes, 13 de octubre

Juego 1 de la SCLN

Juego 2 de la SCLA

Martes, 14 de octubre

Juego 2 de la SCLN

Miércoles, 15 de octubre

Juego 3 de la SCLA

Jueves, 16 de octubre

Juego 3 de la SCLN

Juego 4 de la SCLA

Viernes, 17 de octubre

Juego 4 de la SCLN

Juego 5 de la SCLA (de ser necesario)

Sábado, 18 de octubre

Juego 5 de la SCLN (de ser necesario)

Domingo, 19 de octubre (de ser necesario)

Juego 6 de la SCLA*

Lunes, 20 de octubre

Juego 6 de la SCLN

Juego 7 de la SCLA (de ser necesario)

Martes, 21 de octubre (de ser necesario)

Juego 7 de la SCLN

SERIE MUNDIAL

Viernes, 24 de octubre

Juego 1

Sábado, 25 de octubre

Juego 2

Lunes, 27 de octubre

Juego 3

Martes, 28 de octubre

Juego 4

Miércoles, 29 de octubre

Juego 5 (de ser necesario)

Viernes, 31 de octubre

Juego 6 (de ser necesario)

Sábado, 1 de noviembre