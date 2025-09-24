MLB: Cleveland convierten una temporada desgarradora en un milagro

Suscríbete a nuestros canales

Guardianes de Cleveland ha vivido una de sus temporadas más emocionantes de su historia. El 6 de julio parecía el fin de la temporada tras una derrota contra Tigres de Detroit. Sin embargo, hoy 24 de septiembre despertaron como líderes de la División Central de Liga Americana.

Cleveland con una rotación experimental, el liderazgo de José Ramírez y el impulso de sus jóvenes peloteros lograron superar un 15.5 de diferencia contra Detroit. Ahora son líderes divisionales en una carrera donde perder los podría dejarlos fuera de la postemporada de Grandes Ligas.

Guardianes desafió las probabilidades y la lógica de lo que en deportes se entiende. Hoy pelea por el título divisional y un posible adiós en la ronda de comodines, escribiendo una narrativa que ya se compara con milagros clásicos del béisbol como los de Bravos de 1914 y Gigantes de 1951.

Otras historias milagrosas como la de Guardianes de Cleveland en 2025

Los Bravos de Boston de 1914 estaban en el sótano de la Liga Nacional el 4 de julio, pero iniciaron una remontada legendaria que los llevó al título divisional y luego a barrer a los poderosos Atléticos de Filadelfia en la Serie Mundial. Su mánager George Stallings usó una rotación quirúrgica para revivir un equipo condenado.

Los Gigantes de Nueva York de 1951 estaban 13 juegos detrás de los Dodgers en agosto, pero protagonizaron una remontada épica que culminó con el famoso jonrón de Bobby Thomson para ganar el banderín de la Liga Nacional. Su historia respira legado y poder simbólico de septiembre.

Bobby Thomson y su famoso: "The Shot Heard ’Round the World"

Bobby Thomson escribió uno de los momentos más icónicos del béisbol con su jonrón del 3 de octubre de 1951, conocido como "The Shot Heard ’Round the World". Ese batazo definió el banderín de la Liga Nacional para los Gigantes y convirtió una remontada improbable en leyenda eterna.