MLB: Guardianes de Cleveland aprieta en la carrera por el comodín

Guardianes de Cleveland es uno de los equipos con mejor estado de forma luego del Juego de Estrellas 2025. El equipo liderado por José Ramírez está intensificando su lucha por alcanzar un lugar en el comodín; de hecho, están muy cerca de una pelea estelar con Yankees y Red Sox.

Cleveland tiene marca de 8-2 en sus últimos 10 juegos, lo que habla del gran momento del equipo. Sin embargo, no es todo, ya que está a solo 1.0 juegos del último lugar del comodín. Están peleando fuerte contra Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston en un momento clave del año.

Guardianes tiene series contra: Bravos, D-backs, Rangers (x2), Rays (x2), Marineros, Red Sox, Reales, White Sox, Tigres (x2) y Mellizos. Un calendario bastante accesible contra rivales que están por debajo de .500 en la temporada. Esto les da opciones reales de alcanzar la postemporada.

Números de Guardianes de Cleveland en 2025

Guardianes de Cleveland está en un nivel fantástico en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Un equipo que se ha mostrado mucho más sólido que al inicio de la campaña, de hecho, ofensivamente y a nivel de pitcheos están en modo estelar.

Turnos: 3878

Anotadas: 470

Hits: 886

Dobles: 180

Triples: 12

Jonrones: 126

Impulsadas: 452

Boletos: 376

Bases Robadas: 90

Promedio: .228

OBP: .301

SLG: .379

OPS: .680

ERA: 3.81

Juegos salvados: 35-51

Entradas: 1050.2

Hits permitidos: 943

Carreras limpias permitidas: 445

Jonrones permitidos: 126

Boletos permitidos: 419

Ponches: 994

WHIP: 1.30

José Ramírez líder de Guardianes de Cleveland

José Ramírez es el líder del equipo a lo largo de la temporada 2025 con Guardianes de Cleveland. A pesar de necesitar apoyo de sus compañeros, él ha estado trabajando fuerte para aportar y guiar al equipo hasta la postemporada.

Números de Ramírez en 2025:

- 115 juegos, 436 turnos, 76 anotadas, 128 hits, 23 dobles, 2 triples, 25 jonrones, 63 impulsadas, 48 boletos, 50 ponches, 33 bases robadas, .294 promedio, .368 OBP, .528 SLG, .896 OPS