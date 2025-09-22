MLB: José Ramírez es el cuarto jugador en la historia con estos registros ofensivos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está siendo un cierre mágico para los Guardianes de Cleveland. Gran parte de este éxito se debe a un nuevo capítulo que ha escrito el tercera base dominicano, José Ramírez, que vuelve a reafirmar que es uno de los mejores en su posición dentro de las últimas dos décadas.

El pelotero de 33 años inscribió su nombre en un club de élite al lograr, por segunda vez en su carrera, una campaña con al menos 30 cuadrangulares y 40 bases robadas. Con esta hazaña, se convirtió apenas en el cuarto jugador en la historia de la Major League Baseball en repetir una combinación de poder y velocidad tan poco común en estos tiempos dentro de este deporte.

Estas cifras son una nueva muestra de su poder, agresividad, selectividad, velocidad y jerarquía, que lo convierten en uno de los bateadores más temidos. Su presencia en la alineación de Cleveland es una garantía en producción de carreras y un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

José Ramírez hace historia en MLB

Para que se entienda la magnitud de la hazaña que ha realizado el dominicano, solo tres peloteros en la historia de MLB habían conseguido semejante marca antes: Bobby Bonds, quien lo logró en cuatro ocasiones; su hijo Barry Bonds, en dos campañas; y Alfonso Soriano, también en dos temporadas.

Por lo tanto, Ramírez se une a esa exclusiva lista que refleja la particularidad de dominar ambos aspectos del juego en la misma medida, como es el caso del poder ofensivo y la agresividad en las bases cuando está en circulación.

No solo ha sido un pilar en la alineación de Cleveland, sino que también se ha consolidado como uno de los jugadores más completos de su generación. Su más reciente temporada reafirma que tiene que ser tomado en cuenta como uno de los mejores toleteros que se han visto desde su debut.

Finalmente, José Ramírez sigue demostrando que es uno de los bateadores más dominantes y efectivos que existen en la actualidad. Su constancia y credenciales le pueden permitir soñar con un futuro prometedor que puede terminar como uno de los mejores jugadores en la historia de su organización.