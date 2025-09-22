Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros venezolanos han dejado el país en lo más alto en la presente temporada de las Grandes Ligas. Jugadores como Salvador Pérez y José Altuve destacan como los grandes referentes en 2025 a punta de hazañas que los perfilas como serios aspirantes al Salón de la Fama en un futuro.

En esta oportunidad, los jonrones puede significar una buena forma de graduarse en Las Mayores vives tus primeros días en el Show. Jorge Barrosa tuvo su gran día con los Cascabeles de Arizona luego de desaparecer su primer bambinazo en su carrera en MLB, en la jornada de este domingo 21 de septiembre.

Además de su primer cañonazo por el jardín izquierdo ante los Phillies de Philadelphia, el jardinero tuvo una producción notable al ligar de 4-3 con una remolcada y par de anotadas. El criollo de 24 años se estrenó en la pasada campaña, pero no había podido conectar su primer tablazo de cuatro esquinas en el mejor béisbol del mundo.

¿Cuántos venezolanos han conectado jonrón en MLB?

Venezuela siempre entre las potencias en el béisbol latinoamericano, siendo uno de los países con más ha llegado peloteros a las Grandes Ligas. Muchos de ellos no han perdido el tiempo y se han hecho notar con las distintas organizaciones de Las Mayores.

En cuanto a vuelacercas registrados, un total de 238 jugadores venezolanos han disparado por lo menos un jonrón en MLB, de acuerdo con las estadísticas de Baseball Referente. Cabe destacar que, han debutado 506 criollos en la Gran Carpa, previo a la jornada de este 22 de septiembre de la temporada 2025.