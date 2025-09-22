Salvador Pérez se acerca a su tercera campaña con 100 impulsadas ¿Lo logrará?

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez no se cansa de producir con la organización de los Reales de Kansas City y está encaminado a conseguir por tercera vez en su carrera una temporada de 100 o más rayitas empujadas.

El 2025 del receptor de 35 años está siendo sumamente especial, tras entrar al club de los venezolanos con más de 300 cuadrangulares de por vida en la MLB. Además, de lograr su segunda zafra de 30 vuelacercas y ahora, apunta a las 100 traídas al plato.

Salvador Pérez iguala a Hal McRae en el apartado histórico de empujadas en Kansas:

En la jornada de este domingo, la novena de los Reales perdió 8-5 contra los Azulejos de Toronto, sin embargo, el capitán de los locales empujó una anotación.

De esa manera, "Salvy", alcanzó su carrera traída al plato número 1.002 de por vida e igualó a Hal McRae como el Segundo máximo remolcador en la historia de la novena de Kansas City.

Salvador Pérez podrá llegar a 100 traídas al plato en el 2025:

Esa carrera impulsada de hoy, significó además la número 96 del presente torneo, para Pérez, quien de continuar encendido, como lo viene haciendo con sus 12 empujadas en los últimos siete duelos, superará sin problema la barrera de las 100 traídas al plato en este 2025.

Al experimentado venezolano le restan seis choques, para fletar cuatro rayitas y así alcanzar por tercera vez en su carrera la cifra redonda (100) en un campeonato regular. La primera ocasión que lo hizo fue en 2021 con 121 RBI y la segunda fue justamente en la zafra anterior, trayendo con la grúa a 104 compañeros.