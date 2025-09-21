MLB: Medias Rojas mueven el tablero de cara a la serie de Comodín (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han realizado un ajuste clave en su rotación de abridores de cara al cierre de la temporada regular. Garrett Crochet, quien originalmente estaba programado para lanzar el jueves, adelantará su apertura al miércoles en Toronto. Por su parte, Brayan Bello tomará el turno del jueves, lo que le otorgará un día adicional de descanso.

Este cambio no solo busca preservar el brazo de Bello, sino también preparar a Crochet para una posible apertura en el Juego 1 de la Serie de Comodines (Wild Card), en caso de que los patirrojos aseguren su clasificación. Con cinco días de descanso entre su salida en Toronto y el inicio de la postemporada, Crochet estaría en óptimas condiciones físicas para asumir ese rol crucial.

Crochet, pieza clave para el Juego 1 de la Serie de Comodines

La decisión de adelantar a Crochet responde a una estrategia de largo plazo. El zurdo ha sido el mejor brazo de Boston a lo largo de toda la temporada, y su perfil encaja perfectamente para abrir un juego de alto impacto. Con cinco días de recuperación, el cuerpo técnico confía en que Crochet podrá ofrecer su mejor versión en un escenario de eliminación directa.

El siniestro solo tiene tres presentaciones en postemporada en su carrera, en 2020 y 2021 con los Medias Blancas de Chicago, no ha permitido carreras en solo tres innings de labor.

Brayan Bello, por su parte, también se beneficiará del ajuste. El joven derecho ha mostrado señales de fatiga en sus últimas salidas (efectividad de 5.85 en sus últimas cuatro aperturas) y un día extra podría ayudarle a recuperar ritmo y efectividad para su próxima actuación.

Boston con ventaja en la carrera del Wild Card

La jornada del domingo trajo buenas noticias para Boston. Las derrotas de Guardianes y Tigres abren una ventana de oportunidad para los Medias Rojas. Una victoria esta noche no solo los colocaría dos juegos por delante de Cleveland, sino que también les otorgaría el desempate directo.

Mientras tanto, los Astros de Houston, que también ven acción esta noche, se mantienen a un juego detrás de Boston en la lucha por el comodín. Cada resultado cuenta, y los ajustes en la rotación podrían marcar la diferencia en la recta final.