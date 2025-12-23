Tragedia hípica: Murió un jockey de 16 años tras una caída en Río de Janeiro

Suscríbete a nuestros canales

El adolescente brasileño Joaquim Pavoski Dapper falleció tras varios días de internación por una grave caída de su caballo. El accidente ocurrió el pasado 9 de diciembre de este año durante una carrera en el Hipódromo de Gávea, en Río de Janeiro.

Pavoski Dapper, aprendiz de jockey, era considerado una promesa del turf. Dio sus primeros pasos en este deporte a los 12 años. Así lo hizo saber en su edición del portal: https://www.clarin.com/

Un gran esfuerzo por la pasión: Caballos Jinete Brasil

El joven jinete combinó su pasión por los equinos con un gran esfuerzo. Sus intensos entrenamientos matutinos lo llevaron a una reciente victoria en el mencionado hipódromo. El 8 de septiembre de este año, a sus 16 años, logró un debut triunfal en Gávea montando a su caballo “Longo Amor.

Joaquim era originario del municipio Faxinalzinho, en Rio Grande do Sul. Su padre, Ivonei Dapper, se desempeña como secretario de Comercio y Turismo, y su madre, Jucélia Pavoski Dapper, es concejala.

El trágico desenlace: Rodada Recta Final

Joaquim permaneció internado desde el 9 de diciembre, día de la caída en la recta final de la novena carrera, un recorrido de 1.400 metros. Con profundo pesar, el Jockey Club Brasileño anunció su fallecimiento el pasado miércoles 17 de diciembre a causa de muerte cerebral. Al día siguiente se realizó el examen confirmatorio necesario para emitir el certificado de defunción.

Familiares y conocidos despidieron al joven el último domingo en su pueblo natal, Faxinalzinho. El entierro conmovió a los 2.500 habitantes del municipio.

El momento del accidente

El caballo del prometedor aprendiz de jockey se desplomó en plena carrera. La caída derivó en graves consecuencias para la salud de Joaquim, conocido como J. Pavoski. El joven impactó de frente contra el suelo y recibió duros golpes al quedar debajo del animal.

Foto:g1.globo.com

La carrera, a la que le restaba poco trayecto, siguió hasta el final. El joven permaneció inmóvil en el suelo y los paramédicos se acercaron a la pista para socorrerlo.

De inmediato, lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto. Allí recibió atención de un equipo de traumatología y neurología. Además, un médico especial, a solicitud del Jockey Club Brasileño, se encargó de su atención.

La voz del Jockey Club

El prestigioso club no tardó en emitir un comunicado sobre la noticia: “Reiteramos nuestro compromiso de apoyar a los profesionales del deporte en todas las circunstancias y agradecemos a todos los que siguieron la carrera de J. Pavoski”.

Tres meses atrás, cuando el muchacho tuvo su exitoso debut, la misma institución lo felicitó efusivamente. En Instagram, destacaron su actuación, en la que demostró “asimiló a la perfección” las lecciones recibidas en la escuela del Jockey Club.

“Joven con un temperamento excelente, muchas ganas de aprender y una conducción muy ligera”, dijeron sobre el joven que pesaba 48 kilos. Llegó al mundo del turf de Río de Janeiro gracias al destacado jinete Valdinei Gil. Entre sus profesores también estuvo el profesional Alex Mota.

Las lesiones previas de Pavoski

Pavoski, a quien hasta hace poco congratulaban por su “hábil manejo de la montura” y su impulso “en el momento justo”, ya había sufrido otros episodios de salud complicados. En su propia cuenta de Instagram, el jockey subió fotos en el hospital o tirado en el suelo con el casco de turf aún puesto.

El 1 de octubre, mostró una foto con uno de sus brazos enyesados. La imagen acompañó un mensaje motivacional: “solo quienes perseveran en el proceso viven lo extraordinario”, decía el lema, al cual añadió una reflexión sobre los “caminos de la superación”.

Pero el joven tuvo un momento aún más grave. El 6 de julio, publicó fotos en la cama de un hospital con un equipo de oxígeno puesto. “Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida, por cumplir mi sueño. Gracias por salvarme cuando tocaba fondo, cuando yo mismo dudaba de salir”, escribió sin aclarar lo sucedido.

“Gracias por salvarme. Hoy estoy de vuelta aquí para brillar y demostrar que todo es posible si te tienes a ti mismo y la voluntad de hacer posible lo imposible”, cerró con emotividad la publicación.