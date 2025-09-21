MLB: Wilyer Abreu regresa a la alineación de los Medias Rojas (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han reinstalado al jardinero Wilyer Abreu en el roster activo luego de superar una distensión en la pantorrilla que lo mantuvo fuera por más de un mes. La activación se produjo antes del juego del domingo en Tampa Bay, marcando su regreso justo a tiempo para la recta final de la temporada regular en medio de una dura carrera por el comodín de la Liga Americana.

Abreu, quien sufrió la lesión en agosto, estará como octavo en el orden y bateador designado ante los Rays. Con los Medias Rojas programados para enfrentar cinco lanzadores derechos en la semana, el joven pelotero venezolano tendrá múltiples oportunidades para aportar ofensivamente y consolidar su rol en el lineup. Ante diestros, el criollo muestra una línea ofensiva de .254/.326/.502/.828 en 104 juegos este año.

Movimiento en el roster

Para hacer espacio en el roster, el receptor Ali Sánchez fue designado para asignación. El jugador de 28 años, que aún busca conectar su primer cuadrangular en Grandes Ligas, ha registrado una línea ofensiva de .183/.220/.233 en 133 apariciones al plato desde su debut en 2020.

La decisión responde a la necesidad de reforzar el outfield con el regreso de Wilyer Abreu sumando también un bate comprobado en momentos clutch. Sánchez, por su parte, podría ser reclamado por otro equipo o asignado a ligas menores si no es reclamado en el proceso de waivers.