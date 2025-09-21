MLB: Mike Trout logra acceso a un curioso club con su jonrón 400 (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, alcanzó este fin de semana un hito que lo coloca en una categoría exclusiva dentro de la historia de las Grandes Ligas: llegó a los 400 cuadrangulares en su carrera, convirtiéndose en apenas el tercer pelotero en lograr exactamente 200 jonrones como local y 200 como visitante.

Este logro lo une a dos nombres: Fred McGriff y Jason Giambi, quienes también alcanzaron esa simetría perfecta en sus totales de cuadrangulares.

Un récord que refleja consistencia y longevidad

La marca de 200 jonrones en casa y 200 en la carretera no solo habla del poder de Mike Trout, sino también de su regularidad a lo largo de las temporadas. En una era donde los estadios, las condiciones climáticas y los viajes pueden influir en el rendimiento, mantener un equilibrio tan preciso entre ambos entornos es una muestra de excelencia.

Fred McGriff, quien jugó entre 1986 y 2004, y Jason Giambi, activo entre 1995 y 2014, fueron los únicos en lograr esta hazaña antes de Trout. Ambos fueron reconocidos por su capacidad de bateo y por mantenerse productivos durante largas carreras.

Mike Trout ha sido, desde su debut en 2011, uno de los jugadores más dominantes de la MLB. Tres veces MVP de la Liga Americana y 11 veces All-Star, su combinación de poder, velocidad y defensa lo ha convertido en un referente generacional aunque en las últimas campaña se ha visto bastante limitado por las lesiones.