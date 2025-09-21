MLB: Aaron Judge está a un cuadrangular de unirse a estas leyendas

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge es uno de los temas de conversación más constantes en la temporada regular de las Grandes Ligas. El jardinero de los Yankees de Nueva York está en medio de una nueva zafra para la historia; es una de las principales razones por las que su organización se encuentra en la pelea por el primer lugar de la División Este en la Liga Americana.

El pelotero de 33 años es considerado por muchos expertos y fanáticos como el mejor bateador de este deporte en la última década y, al mismo tiempo, un dolor de cabeza para los rivales que deben enfrentarlo sobre un terreno y, en especial, los lanzadores.

En lo que va de temporada 2025, ha disputado unos 145 juegos, seguido de 517 turnos al bate, 129 carreras anotadas, 170 imparables, 29 dobles, dos triples, 49 cuadrangulares, 105 remolcadas, 12 bases robadas, 116 boletos y promedio ofensivo en .329.

Aaron Judge cerca de estas leyendas ofensivas

El capitán de los “Bombarderos” se encuentra a solo un jonrón de alcanzar la marca de 50 en lo que va de año, un registro que lo acercaría aún más a figuras legendarias que marcaron un antes y un después en la historia de este deporte.

Superar esa cifra no es algo nuevo para él, ya que lo ha alcanzado durante tres años de 10 de carrera, pero cada temporada en la que lo consigue lo reafirma como uno de los bateadores más dominantes de su generación.

Por los momentos, solo cuatro peloteros han logrado más campañas con 50 o más cuadrangulares: Sammy Sosa, Mark McGwire y Babe Ruth, cada uno con cuatro, mientras que Alex Rodríguez y el propio Judge suman tres, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

Más allá de los números, que esté tan cerca de ser el único activo de esta lista refleja la constancia y disciplina de Judge. Desde que irrumpió en las Grandes Ligas, su combinación de fuerza bruta y disciplina en el plato lo ha convertido en un ídolo para la afición de los Yankees y en un referente de poder ofensivo para toda la MLB.

Finalmente, Aaron Judge tiene todo en sus manos para ubicarse en lo más alto de este ranking y que cuenta con las credenciales necesarias para quedarse nuevamente con su tercer MVP de la Liga Americana.