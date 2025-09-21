MLB: Max Fried hace historia y se une a estas leyendas de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York siguen en la pelea por ganar la División Este de la Liga Americana en esta recta final de temporada. Han llegado hasta este punto, entre muchas cosas, gracias al rendimiento colectivo de cada uno de sus jugadores y, especialmente, al rol estelar que ha desempeñado Max Fried desde el montículo.

El zurdo de 31 años fue probablemente la firma más impactante del conjunto neoyorquino en la agencia libre de cara al 2025. Desde su llegada, no ha parado de demostrar todo su talento, jerarquía y liderazgo, que son una de sus principales características que lo han marcado en nueve años de experiencia en las Grandes Ligas.

Gracias a todo esto, no solo ha tomado la responsabilidad de ser el principal lanzador de la rotación abridora, sino que ha cumplido y sobrepasado todas las expectativas y, no conforme con esto, ya escribió su nombre en un departamento histórico en el que se encuentran leyendas de los Yankees.

Max Fried hace historia y se une a estas leyendas

En lo que va de temporada, registra 31 juegos lanzados, récord de 18 victorias y 5 derrotas, 188.1 innings de labor, 72 carreras permitidas, 49 boletos, 182 ponches, WHIP de 1.11 y una efectividad de 2.92.

Por lo tanto, desde el año 2000, pocos lanzadores zurdos han logrado dejar una huella tan marcada en la rotación de los Yankees de Nueva York como los que alcanzaron la cifra de 18 victorias en una sola campaña.

Dicha marca, en una franquicia con tanta historia y exigencia al ser los más ganadores de este deporte, Fried se ha convertido en un verdadero símbolo de consistencia y dominio en el montículo durante su primer año con los “Bombarderos”. Los lanzadores que han cumplido con estas características son los siguientes:

CC Sabathia (3x)

Andy Pettitte (2x)

David Wells

Max Fried

Finalmente, con este logro en su primer año con este uniforme, Max Fried no solo suma un capítulo a su exitosa carrera, sino que también mantiene vivo el historial de excelencia que caracteriza a los Yankees de Nueva York cuando confían en brazos zurdos de élite dentro del mejor beisbol del mundo.